Obra de Vieira da Silva leiloada por valor recorde de quase 2,3 milhões de euros

Lusa07 Mar, 2018, 16:51 | Mundo

"L`Incendie" ("O Incêndio"), de 1944, foi a leilão na Christie`s, com uma estimativa de base entre 1,100 milhões e 1,500 milhões de libras (1,230 milhões e 1,676 milhões de euros), no âmbito de um conjunto de obras de Arte Contemporânea e do Pós Guerra.

De acordo com a Christie`s, a tela esteve presente em algumas das principais exposições da artista na Europa e América do Sul, incluindo numa grande retrospetiva na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1970, em Lisboa, e foi adquirida pelo vendedor - uma coleção privada de arte, não identificada - aos herdeiros de Jorge de Brito, em 2008.

A pintura, datada do penúltimo ano da II Guerra Mundial, alude a uma cidade que está em chamas, representada por traços sinuosos a vermelho, azul, laranja, amarelo e branco, deixando pouco espaço ao céu escuro pelo fumo.

Ao observar-se de perto, a composição aparentemente abstrata revela rostos e figuras entre as chamas, alguns dos quais envergando capacetes.

Refletindo referências do cubismo, construtivismo e futurismo, a obra de Vieira da Silva remete também para El Greco e Hieronymus Bosch, e mostra a angústia perante a guerra.

O quadro foi realizado durante o exílio da pintora no Rio de Janeiro, onde morou com o marido, o pintor de origem húngara Arpad Szenes, entre 1940 e 1947, antes de regressar a Paris.

Comprado pelo colecionador português Jorge de Brito à galeria parisiense Furstenberg, o quadro "L`Incendie 1" teve o seu ponto de partida na Galerie Pierre, da capital francesa, onde foi adquirido pela colecionadora Simone Collinet.

Antes da retrospetiva na Gulbenkian, a pintura esteve exposta em Hannover, Wuppertal e Bremen, na Alemanha, em 1958, e em Grenoble, em França, e em Turim, em Itália, em 1964.

Em 2012-2013, quando foi assinalado o ano de Portugal no Brasil, "L`Incendie 1" foi uma das 51 obras da pintora, expostas no Museu de Arte do Rio de Janeiro, na mostra "Vieira da Silva, Agora", organizada pela Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva (FASVS), de Lisboa.

A mostra, que se estendeu até fevereiro de 2013 e que mobilizou mais de 43 mil visitantes, em pouco menos de dois meses, incluía obras provenientes do Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, assim como de coleções privadas e institucionais, como as de Roberto Marinho, Jorge de Brito, Ilídio Pinho, do Governo do Estado de São Paulo, do Metropolitano de Lisboa, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação Millenium BCP, entre outras.

A exposição "Vieira da Silva, Agora" - sem as obras detidas por colecionadores brasileiros - esteve também patente em Lisboa, de março a junho de 2013, no Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, dedicado à preservação da obra da artista e do marido.

Nascida em Lisboa, em 1908, Vieira da Silva mudou-se para a capital francesa quando tinha dezenove anos, para poder estudar durante uma época de grande atividade artística, tendo acabado por se instalar na cidade, onde morreu em 1992.

No total, o leilão realizado na terça-feira à noite, em Londres, rendeu 137,460 milhões de libras (153,680 milhões de euros), com destaque para "Six Self Portraits" ("Seis Auto Retratos"), de Andy Warhol, arrematado pelo recorde de 25,291 mihões de euros.