Observadores às eleições angolanas emitem pareceres

No encontro estarão representantes das missões de observação eleitoral da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), da União Africana, do Fórum Parlamentar da SADC, do Fórum das Comissões Eleitorais dos Países da SADC, da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e da CPLP.As quintas eleições gerais em Angola, que decorreram na quarta-feira, foram ganhas pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, Governo) com 51,07 dos votos contra os 44,05% dos votos alcançados pela União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, oposição), segundo dados divulgados, na quinta-feira, pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola, quando estavam escrutinadas 97,3% das mesas de voto.O MPLA elege assim 124 deputados e a UNITA fica com 90 assentos parlamentares.A histórica Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Partido de Renovação Social e o estreante Partido Humanista de Angola, único liderado por uma mulher (Bela Malaquias) elegem dois deputados cada um e a coligação CASA-CE deixa de ter representação parlamentar.No total concorreram oito formações políticas que tentaram conquistar o voto dos 14,4 milhões de eleitores num processo eleitoral, que contou com cerca de 1.300 observadores nacionais e internacionais, e que foi classificado pela oposição como pouco transparente.