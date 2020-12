Observadores consideram que eleições na RCA decorreram em "paz e segurança"

"As eleições em Bangui decorreram em paz e segurança e conforme as disposições do código eleitoral e os padrões internacionais", considerou, numa declaração preliminar, a missão da União Africana, liderada pelo antigo primeiro-ministro do Mali, Madibo Sidibe, e que incluiu 20 observadores de 13 países.

A população da República Centro-Africana (RCA) foi chamada às urnas a 27 de dezembro para eleger o Presidente do país, com o atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, a surgir como o principal candidato à vitória.

A corrida presidencial, que contou com 17 nomes no boletim de voto, ficou marcada pela ausência do antigo Presidente François Bozizé, que viu a sua candidatura ser invalidada no início do mês pelo Tribunal Constitucional.

Num país em guerra civil, a votação realizou-se depois de semanas de crescente tensão e de confrontos após o estabelecimento de uma coligação entre líderes dos três principais grupos armados, que ocupam grande parte do território da RCA e ameaçam o regime do atual chefe de Estado.

No sábado, a ONU anunciou a morte de três capacetes-azuis do Burundi nos confrontos.

Os resultados da votação ainda não foram divulgados.

Na declaração, a UA enaltece a "forte afluência constatada" nos locais de votação visitados pelos observadores, considerando que traduz "incontestavelmente uma real vontade de apropriação do processo eleitoral pelos centro-africanos".

"Apesar das ameaças proferidas pelos grupos armados, este entusiasmo em ir votar em massa, pacificamente, traduz a vontade nacional de transformação social e política, o que denota um forte compromisso do povo centro-africano para sair definitivamente da crise", afirma a UA.

A Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), atualmente presidida por Angola, enviou uma missão de 31 observadores de 10 países e liderada pelo ex-presidente do Burundi Sylvestre Ntibantuganya.

Numa declaração provisória, a CEEAC sublinhou que as eleições de 27 de dezembro visam consolidar "as conquistas das eleições de 2015/16, reforçar a democracia e ampliar os ganhos de paz, segurança e estabilidade na RCA".

"Apesar desta ambição, a RCA vive atualmente um momento particular em que certos atores políticos e grupos armados se coligaram para impedir a realização de eleições, inclusive com recurso à violência", assinalou.

Sobre o desenrolar da votação, a missão registou "ligeiros atrasos" na abertura de alguns dos locais de voto, mas considerou que a votação decorreu de forma pacífica, rodeada de medidas de segurança e conforme as disposições legais do país.

A missão felicitou, neste contexto, a "maturidade política" da população e a "sua determinação em fazer frente às forças negativas que ameaçavam a realização das eleições".

Também presente com uma missão de observação eleitoral, a Comunidade de Estados Sahelo-Saarianos (CEN-SAD) considerou que, apesar de "incidentes registados no interior do país" e de atrasos na abertura de alguns locais de voto, a votação decorreu globalmente "conforme as disposições da lei eleitoral".

Apontou nomeadamente, a existência de listas eleitorais com identificação de eleitores com fotografia e impressão digital, a presença de delegados das candidaturas nos locais de voto, bem como a participação de mulheres, jovens e idosos em grande número.

A CEN-SAD elogiou também a "resiliência e o apego à democracia" dos centro-africanos.

Além da eleição do Presidente do país, os centro-africanos votaram também para decidir a composição da Assembleia Nacional.

Várias organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas e a União Africana, manifestaram, nos dias anteriores à votação, a sua preocupação com o aumento da violência neste país, onde Portugal tem atualmente 243 militares, dos quais 188 integram a missão da ONU (Minusca) e 55 participam na missão de treino da União Europeia (EUTM), liderada por Portugal, pelo brigadeiro general Neves de Abreu, até setembro de 2021.