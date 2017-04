Observadores consideram que referendo na Turquia não foi verdadeiramente democrático

RTP 17 Abr, 2017, 14:05 | Mundo

Num comunicado conjunto, os observadores do Conselho da Europa e da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa indicam ainda que a cobertura dos meios de comunicação social foi parcial e que existiram limitações às liberdades fundamentais.



O "sim" venceu o referendo realizado no domingo, destinado a reforçar os poderes do presidente Recep Tayyip Erdogan na Turquia, com 51,37 por cento após a contagem de 99,45 por cento dos boletins de voto.



"Em geral, o referendo não acompanhou os padrões do Conselho da Europa. O quadro jurídico não foi o adequado para a realização de um processo democrático autêntico", disse Cezar Florin Preda, chefe da delegação da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, citado no comunicado.



Tana de Zulueta, chefe da missão de observação do Gabinete para as Instituições Democráticas e Direitos Humanos da OSCE, referiu que "o referendo se realizou num ambiente político no qual as liberdades fundamentais essenciais a um genuíno processo democrático estavam restringidas devido ao estado de emergência e os dois lados não tiveram oportunidades iguais para apresentar a sua posição aos eleitores".



O “sim” ao reforço dos poderes do Presidente turco foi aprovado pela população mas com uma vantagem de apenas um milhão e meio de votos. Foi a margem mais curta de sempre para uma vitória eleitoral de Erdogan em 15 anos. Há ainda irregularidades na validação de milhão e meio de boletins de voto.

Oposição contesta

O país está dividido ao meio, com as zonas urbanas e o sudeste curdo a contestar o presidencialismo e as zonas mais rurais a favorecer o Presidente.A validação de um milhão e meio de votos não carimbados deverá ser o principal argumento da oposição para contestar os resultados. Tem dois dias para o fazer.A comissão eleitoral já veio dizer contudo que a decisão de validar votos não carimbados não é inédita.Em declarações aos jornalistas esta manhã, Sadi Guven, presidente da Comissão Eleitoral referiu nomeadamente que, apesar de não estarem carimbados, tanto os envelopes como os boletins validados à última hora eram válidos. A decisão de os validar foi tomada antes dos resultados serem introduzidos no sistema, acrescentou.Sadi Guven afirmou também que membros do partido do poder, o AKP, e representantes da oposição estiveram presentes nas assembleias de voto. Há contudo milhares de eleitores que se queixam de terem sido impedidos de votar livremente.