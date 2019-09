Observadores da UE apelam a uma campanha pacífica

Lusa20 Set, 2019, 16:40 | Mundo

"Neste momento, a posição da missão [de observação eleitoral da UE] é a mesma que a dos outros intervenientes no processo", que apelam a uma campanha pacífica, disse à Lusa Tânia Marques, chefe-adjunta do grupo de observadores comunitários.

Tânia Marques exortou os partidos políticos, organizações da sociedade civil e religiosas a reforçarem a mobilização para um processo eleitoral ordeiro.

"Penso que o eleitorado moçambicano gostava de ver uma campanha eleitoral mais calma", frisou.

A chefe-adjunta da missão da UE considerou que ainda é cedo para o grupo fazer uma avaliação sobre o grau de violência que está a marcar a campanha eleitoral, porque os 32 observadores de longo prazo da organização chegaram aos 11 círculos eleitorais nacionais há uma semana.

"Temos ouvido os partidos políticos a criticarem-se mutuamente e a criticarem também o ambiente [tenso], neste momento. Eu penso que temos que esperar [pelo desenrolar da situação]", declarou.

Tânia Marques instou os intervenientes do processo eleitoral moçambicano a empenharem-se no compromisso com a paz, seguindo o espírito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado em 06 de agosto deste ano e em consonância com a mensagem do Papa Francisco, durante a sua visita a Moçambique, no início do mês.

"Todas as pessoas gostariam de ver um ambiente mais pacífico, onde as liberdades fundamentais, principalmente as liberdades políticas e o direito de participação política e a liberdade de expressão são respeitados", notou.

Na segunda-feira, o autarca de Quelimane e candidato a governador da província da Zambézia, no centro do país, acusou a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e o seu líder, Filipe Nyusi, de serem responsáveis pelo incêndio provocado por desconhecidos na casa da sua mãe.

Manuel de Araújo responsabilizou-os por, após várias denúncias de violência, nunca ter ouvido "um único membro do partido Frelimo, incluindo o Presidente Nyusi, no mínimo a solidarizar-se com as vítimas".

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) já manifestou preocupação com os casos de violência e mortes que têm marcado a campanha para as eleições gerais de 15 de outubro.

"Estamos preocupados com os episódios de violência e a perda de vidas humanas que têm acontecido ao longo da campanha eleitoral, pelo que apelamos aos concorrentes para se absterem de condutas que possam agravar a situação", declarou à Lusa o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica.

Na semana passada dez pessoas morreram no final de um comício da Frelimo, com a presença de Filipe Nyusi, quando uma multidão se precipitou para a única saída do Estádio 25 de Junho, na cidade de Nampula, norte do país, onde decorreu a ação.

Cenas de violência ligadas à campanha eleitoral já levaram à detenção de 29 pessoas em todo o país pelas autoridades policiais.

A 15 de outubro, 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher o Presidente da República, dez assembleias provinciais e respetivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República.