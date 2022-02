Observadores da União Europeia às eleições presidenciais timorenses destacados

As equipas, que partiram hoje da capital timorense, Dili, estarão no terreno pelo menos até ao escrutínio dos resultados da primeira volta das eleições, alargando essa presença caso seja necessária uma segunda volta.

Anna Lisa Piconne, italiana destacada em Liquiçá, a oeste da capital timorense, disse que os observadores ficarão nos municípios e na Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno até ao final do processo.

"Os observadores da União Europeia partem hoje para todos os municípios onde realizarão todas as tarefas de observação eleitoral. Muitos dos observadores têm experiência anterior de trabalhar em Timor-Leste", afirmou.

Carlos Guerreiro, português destacado no município de Manufahi, disse que os observadores acompanharão o processo de campanha, votação e contagem.

"São equipas de duas pessoas por município que vão acompanhar todos os aspetos da votação. Parte dos observadores têm experiência anterior em Timor, alguns destacados pelas Nações Unidas e outros em missões anteriores de observação da União Europeia", explicou.

Questionado pela Lusa sobre os maiores desafios, Guerreiro referiu-se à pandemia de covid-19, o facto do voto ocorrer na época das chuvas -- com danos em algumas estradas do país -- e o grande número de candidatos, 16, o maior de sempre.

"Toda a situação do covid-19 cria desafios em questões de logística, como manter a distância social. Haverá este desafio de vários candidatos e uma nova geração de votantes", considerou.

O chefe de missão adjunto, Alexander Gray, recordou que este é o sexto processo eleitoral que a UE acompanha em Timor-Leste.

"Temos membros de 17 Estados-membros da União Europeia na nossa equipa e temos muitos com uma grande experiência no país. Timor-Leste e a União Europeia têm uma longa amizade e desejamos aos timorenses uma excelente festa democrática", disse.

A missão é liderada pelo eurodeputado espanhol Domènec Ruiz Devesa, que é esperado em Timor-Leste alguns dias antes da primeira volta e que foi nomeado pelo alto representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell.

"O destacamento de uma missão de observação eleitoral sublinha o apoio continuado da União Europeia aos esforços de Timor-Leste no sentido de uma maior consolidação democrática", refere Borrell, citado num comunicado da UE.

Uma equipa inicial, logística, está em Timor-Leste desde o mês passado, seguindo-se depois a equipa central, liderada por Alexander Gray e que inclui os principais analistas: jurídico, eleitoral, político, redes sociais, `media` tradicionais, oficial de imprensa e coordenador de observadores.

Além dos observadores dos estados-membros da UE que viajaram propositadamente para Timor-Leste, a missão incluirá ainda observadores de curto prazo, sendo que neste caso se trata de membros da comunidade diplomática e das embaixadas acreditadas.

Da equipa faz ainda parte um extenso grupo de funcionários e assistentes, de contratação local, que vai acompanhar os vários elementos do trabalho da missão de observação.

As missões de observação produzem, tradicionalmente, um primeiro relatório pouco depois da votação e, um mês depois, um relatório mais amplo com recomendações.

Alexander Gray explicou que, numa primeira fase, a equipa de observação vai analisar os últimos relatórios e recomendações feitas em eleições anteriores, para confirmar quais foram ou não implementadas.

"A equipa de observação vai acompanhar as duas voltas, se houver duas voltas e permanecerá em Timor-Leste até quatro semanas depois do dia da votação", referiu.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março e a campanha começa a 02 de março.