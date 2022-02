Observadores europeus das presidenciais timorenses chegam a Díli na próxima semana

Alexander Gray, chefe de missão adjunto, explicou que além dos 26 observadores de longo prazo, deverá chegar também a Díli o chefe da missão, tradicionalmente um membro do Parlamento Europeu, e cuja identidade ainda não é conhecida.

"Estas 13 equipas vão ficar em Timor-Leste até pelo menos duas semanas depois da votação, quer haja apenas a primeira volta ou caso as eleições sigam para segunda volta", explicou à Lusa.

A equipa europeia está instalada em Díli no segundo andar do Hotel Timor, um dos edifícios históricos da capital timorense -- foi ali que foi anunciado o resultado do referendo de independência de 1999.

Uma equipa inicial, logística, está em Timor-Leste desde o mês passado, tendo chegado ao país esta semana a equipa central, liderada por Gray e que inclui os principais analistas: jurídico, eleitoral, político, redes sociais, `media` tradicional, oficial de imprensa e coordenador de observadores.

Além dos observadores dos Estados membros que viajam propositadamente para Timor-Leste, a missão incluirá ainda observadores de curto prazo, sendo que neste caso se trata de membros da comunidade diplomática e das embaixadas acreditadas.

Da equipa faz ainda parte um extenso grupo de funcionários e assistentes, de contratação local, que vai acompanhar os vários elementos do trabalho da missão de observação.

Este é o sexto processo eleitoral que a União Europeia acompanha desde 2002, com as missões de observação a produzirem, tradicionalmente, um primeiro relatório pouco depois da votação e, um mês depois, um relatório mais amplo com recomendações.

Gray explicou que uma primeira fase a equipa de observação vai analisar os últimos relatórios e recomendações feitos em eleições anteriores, para confirmar quais foram ou não implementadas.

Ainda que essa análise esteja a decorrer, explicou Gray, "várias foram implementadas, mas muitas outras não".

Na análise da equipa estão igualmente as alterações legislativas feitas antes deste ato eleitoral -- o Governo publicou um conjunto de decretos que afetam este voto -, incluindo novidades como centros paralelos de votação em Díli.

"Mas estamos também a ver as medidas de saúde que estão a ser implementadas no contexto da realização de eleições durante uma pandemia. Sabemos que tem havido apoio internacional às autoridades eleitorais e continuaremos a acompanhar o impacto, inclusive eventuais restrições que possam ser implementadas", afirmou.

Um dos desafios "mais para o eleitorado" é o largo número de candidatos -- foram validadas 16 candidaturas -, com a equipa de observação a prever encontros individuais com todos os candidatos.

"Será um oportunidade de analisar tudo, desde a sua visão política e propostas, a detalhes sobre como tem corrido a campanha, a competição, acesso a informação, financiamento e media", sublinhou.

Entre as questões que, tradicionalmente, os observadores registam, contam-se questões como igualdade de acesso de candidatos aos meios de comunicação social e o financiamento de campanhas, uma questão de "preocupação" e onde "seria positivo ver mais transparência".

No terreno estará ainda uma equipa de segurança que analisará temas relacionados com eventuais tensões ou violência política, mas também aspetos como riscos de desastres naturais.

"A equipa de observação vai acompanhar as duas voltas, se houver duas voltas e permanecerá em Timor-Leste até quatro semanas depois do dia da votação", referiu.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março e a campanha começa a 02 de março.