Observadores garantem que eleições na Bolívia foram "limpas"

", disse na quarta-feira o chefe da missão da OEA, Manuel Gonzalez, em La Paz.Gonzalez tornou público o relatório preliminar da missão no ato eleitoral de domingo, no qual Luís Arce, candidato do Movimento pelo Socialismo (MAS) do ex-presidente Evo Morales, foi eleito presidente da Bolívia à primeira volta.

As autoridades eleitorais anunciaram na noite de quarta-feira, quando foram apurados os resultados de 90,1% das mesas de voto, que Luís Arce obteve 54,51% dos votos, derrotando o centrista Carlos Mesa (29,21%) e o candidato da direita Luis Fernando Camacho (14,19%).