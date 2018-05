Observatório diz que militantes Islâmicos estão a deixar capital síria, autoridades negam

Lusa20 Mai, 2018, 13:10 | Mundo

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os militantes que começaram a deixar Damasco estão no campo palestiniano de Yarmuk, que se transformou num bairro da capital síria, e em Tadamun.

"Na noite de sábado para domingo, seis autocarros entraram na zona sob controlo do Estado Islâmico para transportar os combatentes do grupo e suas famílias", que foram transportados para leste, em direção ao deserto, onde o Estado Islâmico ainda controla alguns territórios, disse à agência AFP o diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman.

"Hoje de manhã, outros autocarros entraram no campo de Yarmuk, onde há 26 veículos estacionados no interior", acrescentou, precisando, porém, que "as pessoas já a bordo são, na maioria, civis".

Estas movimentações -- desmentidas por fontes oficiais do regime sírio -- seguem-se ao cessar-fogo que entrou em vigor no sábado, entre o regime de Bachar al-Assad -- que levou a cabo uma vasta ofensiva de um mês contra o último bastião fundamentalista em Damasco -- e o Estado Islâmico, que incluirá uma evacuação negociada.

A agência de notícias e a televisão estatais negam a existência de qualquer acordo sobre uma evasão negociada dos militantes do Estado Islâmico.

As informações sobre a evacuação das zonas com militantes da organização terrorista "não têm credibilidade" e "não são corretas", frisou uma fonte militar oficial à agência SANA, citada pela agência Efe.

A 19 de abril, o regime sírio lançou uma ofensiva de grande envergadura contra o último reduto do Estado Islâmico na capital.

Se a operação - que já causou a morte a pelo menos 62 civis e 484 combatentes (dos quais 251 leais ao regime sírio) -- for bem sucedida, o regime recuperará o controlo total de Damasco e seus arredores, que não tem desde 2012.

Segundo relatos feitos à agência AP por moradores em Damasco, a situação na capital está calma.