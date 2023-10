Observatório europeu alerta para desinformação nas redes sociais

Na sequência do ataque surpresa do Hamas contra Israel, no sábado, que levou Telavive a declarar guerra ao movimento islâmico na Palestina, o EDMO afirmou que "a desinformação já está a circular" nas redes sociais.

No alerta, publicado no `site` https://edmo.eu/, o observatório dá o exemplo da rede social X onde "conteúdos enganosos estão a ganhar força" explicada pela "falta de medidas eficazes de mitigação de riscos" no ex-Twitter.

Há entidades, não identificadas, que estão a tentar "explorar a crise israelo-árabe" com "desinformação e distorcer" o que está a passar-se, a lançar "narrativas que têm como alvo" a União Europeia" ou ainda a NATO e a Rússia, "ligando os acontecimentos em Israel e na Palestina à guerra na Ucrânia".

São utilizadas "imagens e vídeos retirados do contexto ou `recontextualizados`" para "promover narrativas de desinformação", como já aconteceu, recentemente, com a pandemia de covid-19 ou a guerra na Ucrânia, lê-se na publicação EDMO.

O grupo islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que baptizou como "Espadas de Ferro".

Os ataques e a resposta militar fizeram centenas de mortos e mais de mil feridos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.