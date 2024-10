Obstáculo à ajuda aos palestinianos "é nova forma de matar crianças"

Esta é a convicção da Unicef, afirmando o porta-voz da organização que medida “é uma nova forma de matar crianças”.

Esta terça-feira de manhã houve um novo ataque por parte de Israel a um edifício residencial no norte da Faixa de Gaza. Morreram pelo menos 93 pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde do território, que tem registo de 20 crianças entre as vítimas.





Este ataque terá causado também mais de 150 feridos e 17 pessoas continuam dadas como desaparecidas.