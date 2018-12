Ocasio-Cortez acusa Tesla de absorver dinheiros públicos

Paulo Alexandre Amaral - RTP05 Dez, 2018, 20:43 / atualizado em 05 Dez, 2018, 20:43 | Mundo

A Tesla não tem o exclusivo das críticas de Alexandria Ocasio-Cortez, cujo escopo se alarga às grandes empresas em geral, com a Amazon em primeiro plano. Sobre a construtora de automóveis eléctricos, cujos problemas financeiros vêm sendo mais do que evidentes ao longo dos anos – muito devido aos objectivos espaciais de Elon Musk –, a congressista denuncia os objectivos de “automação” (no sentido do funcionamento da máquina sem intervenção humana directa) que ameaçam toda uma franja



trabalhadora do sector dos transportes sem nada oferecer em troca.





“Quando nós, como cidadãos, tomamos a decisão de investir nas novas tecnologias, temos direito a um retorno desse investimento (…) Está na hora de recebermos a nossa parte, porque foi o sector público que financiou muitas dessas inovações tecnológicas”, sublinhou Ocasio, esta segunda-feira, durante um debate sobre alterações climáticas.





Nesse sentido, Ocasio-Cortez aponta o dedo a esse esquema de subsídios que retira fundos aos trabalhadores-contribuintes para financiar um esquema que no futuro excluirá os mesmos trabalhadores-contribuintes do sistema laboral.





Os números apontam para um total de 2,4 mil milhões de dólares (pouco mais de 2,1 mil milhões de euros) de dinheiro público investidos na Tesla em 2016, ainda assim abaixo dos 4 mil milhões dos subsídios governamentais remetidos para a Ford ou dos 5,8 mil milhões cedidos à GM.





Mas também a Amazon tem sido um alvo das críticas da recém-eleita congressista de 29 anos, devido ao seu acordo com o Estado de Nova Iorque. O governador Andrew Cuomo concedeu à transnacional de comércio electrónico um corte de impostos de 1,5 mil milhões para construir a sua nova sede no distrito de Queens.





Ocasio-Cortez lamentou que fossem concedidos fundos à empresa de um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, enquanto “o nosso metro [de Nova Iorque] se está a desfazer e as nossas comunidades clamam por mais investimento”.