Ocasio-Cortez na Convenção Democrata: a esquerda veio para ficar

Alexandria Ocasio-Cortez, vulgo AOC, só tinha um minuto para discursar e esse minuto era, assumidamente, destinado a apresentar a candidatura do senador de Vermont, Bernie Sanders, à investidura do partido como candidato presidencial. Mais do que sabido que Sanders ia ser chumbado pela Convenção, a formalidade desse minuto para ele ser apresentado aos delegados foi aproveitada por AOC para dizer que Sanders concorrera "en el espíritu del pueblo" - expressão usada em castelhano pela oradora -, como porta-voz de "um movimento que se dá conta da insustentável brutalidade de uma economia que premeia uma minoria com explosivas desigualdades de riqueza, à custa da estabilidade a longo prazo para a maioria".





Embora já antes desta Convenção e do seu resultado conhecido de antemão Sanders e a próprioa AOC tivessem anunciado que apelariam ao voto em Joe Biden, a verdade é que o discurso de AOC foi para afirmar a diferença específica da esquerda na Convenção, e não para proclamar aquilo que une essa esquerda às alas tradicionais do partido. E a omissão de qualquer referência ao denominador comum foi de tal ordem que AOC nem sequer mencionou a dupla Biden-Harris.





O silêncio sobre a candidatura oficial logo foi aproveitado pela cadeia televisiva NBC para insinuar que AOC não quisera tomar partido entre Trump e Biden e AOC viu-se obrigada a reclamar uma retificação da NBC, que acabou por vir, com considerável atraso. A discussão entre AOC e a cadeia televisiva ficou abundantemente documentada no Twitter.







You waited several hours to correct your obvious and blatantly misleading tweet.



It sparked an enormous amount of hatred and vitriol, & now the misinfo you created is circulating on other networks.



All to generate hate-clicks from a pre-recorded, routine procedural motion. https://t.co/crDlEymgMD — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) August 19, 2020

Seja como for, e apesar da sua falta de rigor, a NBC cavalgava uma realidade material incontornável: AOC é a face visível de um movimento de renovação, que pegará em bandeiras empunhadas até aqui pelo veterano Bernie Sanders e irá apresentá-las à presidência democrata Biden-Harris, se esta triunfar nas urnas. Em especial a reivindicação de um serviço público de saúde (Medicare for all) e de uma política social e ambiental integrada (Green New Deal) são os pontos que ficaram fora da plataforma democrata para a campanha presidencial e que a esquerda tenciona continuar a defender.





Apesar da relação de forças em seu desfavor, simbolizada no escasso minuto que AOC teve para discursar na Convenção, a ninguém passa despercebido que ao nível intermédio das estruturas de representação (as duas câmaras do Congresso), a esquerda está a ganhar posições e está a ganhá-las com candidaturas jovens, contra uma geração do partido entre os 70 e os 80 anos (respectivamente Biden e Pelosi).





Com os seus trinta anos, AOC é a mais provável sucessora de Sanders como porta-estandarte do movimento. A Joe Biden, que a si próprio se definiu, caso ganhe as eleições, como um presidente de transição, ela responde, com outras palavras, que tem muito por fazer e que veio para ficar.