Foto: Reuters

OCDE avisa que crescimento económico pode ter atingido o valor máximo

O crescimento económico mundial pode ter atingido o pico, com as previsões da OCDE a apontaram para 3,7 por cento, este ano e 3,6 por cento em 2019. Uma revisão ligeiramente em baixa face às previsões de Maio.



A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos sublinha a turbulência dos mercados emergentes e as incertezas da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.



Na Europa, a OCDE alerta também para a instabilidade financeira que pode ocorrer, sobretudo como consequência do Brexit.



Esta é já a segunda vez, em 2018, que a OCDE revê em baixa as previsões de crescimento para os países da zona euro.