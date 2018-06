OCDE recomenda reformas, mais resistência e sustentabilidade para zona Euro

Foto: Leonhard Foeger - Reuters

A OCDE esteve a fazer um levantamento económico da situação nos países da moeda única, pedindo avanços na união bancária e maior partilha de riscos.



As recomendações da OCDE surgem depois do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu ter decidido, na semana passada, pôr fim às compras de dívida no final deste ano.



Uma medida tomada apesar das taxas de juro continuarem nos níveis atuais pelo menos até ao verão de 2019.