Ocean Viking resgata 438 migrantes no Mediterrâneo

No total, “438 sobreviventes estão atualmente a bordo”, afirmou a ONG na sua conta da rede social X (antigo Twitter), depois de ter anunciado anteriormente o resgate de “272 pessoas” de três embarcações na quinta-feira.





Entre os migrantes encontram-se “32 menores não acompanhados, nove bebés e cinco pessoas com deficiência”, de “23 nacionalidades” diferentes.





🔴L'#OceanViking a secouru 272 personnes de 3 embarcations surchargées en détresse dans la SRR libyenne aujourd'hui. Parmi elles, 32 mineurs non accompagnés, 9 bébés et 5 personnes porteuses de handicap. 23 nationalités sont représentées. Les consultations médicales sont en cours pic.twitter.com/KFwTq8t8tG — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 24, 2023







Na sexta-feira, a SOS Méditerranée confirmou ter recuperado mais 166 pessoas depois de ter prestado "assistência a várias embarcações em perigo e evacuado sobreviventes em coordenação com a guarda costeira italiana, na zona de busca e salvamento entre a Tunísia e Lampedusa".





Após quase dez horas de operações sem paragens em águas internacionais, o navio dirigiu-se para “Génova (norte de Itália), o porto seguro remoto designado pelas autoridades italianas para desembarcar os sobreviventes", anunciaram em nova publicação na rede social X.









Depuis le début de la matinée, l'équipe à bord de l'#OceanViking a assisté de multiples embarcations en détresse et évacué des personnes rescapées en coordination avec les garde-côtes italiens dans la zone de recherche et… pic.twitter.com/5ooPCb7k65 — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) August 25, 2023 Segundo a organização humanitária, os sobreviventes receberam os primeiros socorros das equipas da SOS Méditerranée e da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, no navio ambulância Ocean Viking. Ainda são desconhecidas mais informações sobre o estado de saúde dos 438 sobreviventes que seguiam a bordo.





O Ocean Viking tinha deixado o porto de Siracusa, na Sicília, em Itália, a 22 de agosto, para mais uma operação de assistência no mar, depois de ter sido retido durante dez dias a 11 de julho pelas autoridades italianas, que o acusaram de falhas de segurança.







Entretanto, a 21 de julho foi levantada a detenção que o permitiu prosseguir com mais operações de resgate de diversas embarcações em perigo e salvar mais de mil migrantes que seguiam a bordo.



O Mediterrâneo central é considerado a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Desde o início de 2023, a organização estima que cerca de dois mil migrantes tenham desaparecido ali, em comparação com 1.417 do ano anterior.