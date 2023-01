Ocean Viking resgatou 95 pessoas no Mediterrâneo e Médicos Sem Fronteiras 237

"O Ocean Viking resgatou 95 pessoas de um barco sobrecarregado em águas internacionais ao largo da Líbia, após o alarme do Seabird2 (um avião que localiza barcos de migrantes em perigo)", informou a Organização Não Governamental (ONG).

A SOS Méditerranée acrescentou que os migrantes "relataram posteriormente que pelo menos quatro pessoas caíram à água antes da chegada" da equipa de resgate.

"Nós procuramo-los durante horas, sozinhos. Os dois barcos-patrulha líbios presentes na área partiram sem atender aos nossos pedidos de apoio na busca dos desaparecidos", acrescentou a organização.

Enquanto isso, o navio Geo Barents transportava hoje de manhã 237 migrantes a bordo, depois de realizar três resgates no Mediterrâneo.

Na sua jornada para Norte, a caminho do porto, depois de um primeiro resgate de 69 migrantes na tarde de terça-feira, o navio fez um segundo resgate, de 61 pessoas (incluindo 13 mulheres e 24 menores), e um terceiro, de 107 pessoas que viajavam num barco sobrelotado.

O Geo Barents tinha recebido autorização para atracar no porto de La Spezia, a 100 horas de distância da sua área de operações, no Mediterrâneo central.

As operações de resgate realizadas após esta indicação violam as novas regras introduzidas pelo governo de extrema-direita de Giorgia Meloni sobre navios humanitários, que exigem autorização para agir e proíbem novos resgates quando os navios já tiverem autorização para desembarcar.

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, afirmou que se reserva o direito de verificar se foram cometidas infrações.

Já os Médicos Sem Fronteiras lembram que, "de acordo com o direito internacional, prestar assistência a pessoas em perigo no mar é uma obrigação legal".

Segundo dados do governo italiano, mais de 3.900 migrantes chegaram à Itália este ano através do Mediterrâneo central, em comparação com os 1.700 no mesmo período do ano passado.