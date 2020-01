Oceanos com novos recordes de aquecimento em 2019

Publicado na revista científica Advances in Atmospheric Sciences, o estudo indica que a água dos oceanos esteve mais quente especialmente entre a superfície e uma profundidade de 2.000 metros.



O estudo foi conduzido por uma equipa internacional de 14 cientistas de 11 institutos de todo o mundo e também conclui que os últimos 10 anos foram os mais quentes nos registos das temperaturas globais dos oceanos.



Os resultados da investigação foram publicados ao mesmo tempo que um apelo para que sejam tomadas medidas contra as alterações climáticas.



Ricardo Trigo, professor do departamento de Geofísica da Faculdade de Ciências de Lisboa e diretor do Instituto D. Luiz realça que os dados sobre o aquecimento dos oceanos são o termómetro perfeito para medir as alterações climáticas.



Ricardo Trigo diz ainda que o aumento linear da temperatura do mar é resultado de décadas de emissão de gases com efeito de estufa.