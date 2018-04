Partilhar o artigo Ocidente não pode ignorar ataques com armas químicas, defende Chris Patten Imprimir o artigo Ocidente não pode ignorar ataques com armas químicas, defende Chris Patten Enviar por email o artigo Ocidente não pode ignorar ataques com armas químicas, defende Chris Patten Aumentar a fonte do artigo Ocidente não pode ignorar ataques com armas químicas, defende Chris Patten Diminuir a fonte do artigo Ocidente não pode ignorar ataques com armas químicas, defende Chris Patten Ouvir o artigo Ocidente não pode ignorar ataques com armas químicas, defende Chris Patten