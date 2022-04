Ocidente pode reforçar armamento ucraniano se se confirmar uso de armas químicas pela Rússia

Depois das denúncia do alegado uso de armas químicas russas na Ucrânia, o Bernardo Pires de Lima considera que "uma resposta adequada" será o reforço do armamento das forças ucranianas, "nomeadamente defesa anti-aérea". O comentador da RTP afirma ainda que se espera que as sanções do Ocidente sejam mais duras e tenham reais impactos na economia russa.