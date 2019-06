Odebrecht procura escapar à falência

A empresa anunciou que deu entrada no Tribunal de Justiça de São Paulo com um pedido de recuperação judicial.



A Odebrecht tem uma dívida gigantesca, enfrenta a pressão dos credores, principalmente da banca e não consegue quem lhe dê crédito.



O Grupo que ficou conhecido pelo envolvimento no processo "Lava Jato", assume os erros e diz que a recuperação judicial é a única alternativa.



É o que conta o correspondente da Antena 1 no Brasil, o jornalista Pedro Sá Guerra.