Odinga "respeita" decisão do Supremo queniano e aceita derrota nas presidenciais

"Sempre defendemos o Estado de Direito e a Constituição. Por isso, respeitamos a decisão do tribunal, embora discordemos veementemente da sua decisão de hoje", fez saber, através de uma declaração, o histórico opositor político queniano, atualmente com 77 anos, que acumula a quinta derrota consecutiva em eleições presidenciais.

O Supremo Tribunal do Quénia confirmou hoje a vitória do atual vice-presidente e populista, William Ruto, nas eleições presidenciais de 9 de agosto sobre Raila Odinga, que interpôs recurso por alegada fraude eleitoral.

"Esta é uma decisão unânime. Os recursos são rejeitados pela presente. Em consequência, declaramos o primeiro respondente (William Ruto) eleito presidente", informou a juíza presidente do Supremo Tribunal queniano, Martha Koome.

Nos termos da Constituição do país, Ruto deve prestar juramento no próximo dia 13 de setembro e tornar-se, aos 55 anos, o quinto presidente do Quénia desde a independência do país, em 1963.

Ruto e Odinga tinham prometido nos últimos dias respeitar a decisão do mais alto tribunal queniano, reputado como independente.

O vice-presidente em exercício, William Ruto, foi declarado vencedor de uma das eleições mais renhidas da história do Quénia no passado dia 15 de agosto, com uma vantagem de cerca de 233.000 votos (50,49% contra 48,85%) sobre Raila Odinga.

Antigo prisioneiro político, Raila Odinga foi durante décadas a principal figura política da oposição no Quénia e esta quinta derrota pode vir a ser a sua última oportunidade de alcançar a magistratura suprema do país.

Depois de 1997, 2007, 2013 e 2017, o homem a quem os seus apoiantes chamam carinhosamente "Baba" ("papá" em suaíli) não conseguiu mais uma vez a chave para entrar na Casa do Estado, o palácio presidencial.

Odinga concorreu a estas eleições com o apoio do Presidente cessante, Uhuru Kenyatta, que se afastou do seu número dois nos últimos anos, mas nem assim conseguiu o objetivo que persegue há 25 anos.

Voz contestatária no início da década de 1980 do regime de partido único, Raila Amolo Odinga foi detido arbitrariamente, durante quase oito anos, sem julgamento, entre 1982 e 1991. Depois de um breve exílio na Noruega, regressou ao país para ser eleito deputado nas primeiras eleições multipartidárias em 1992.

Líder da comunidade Luo, Odinga desempenha desde então um papel central na oposição ao governo, tendo o seu apoio a Mwai Kibaki nas presidenciais de 2002, sido decisivo para pôr fim a 24 anos do regime autocrata de Daniel Arap Moi.

Em 2007, concorreu contra Kibaki e a contestação aos resultados eleitorais então anunciados, que deram a reeleição do candidato presidencial, mergulhou o país na violência étnica, que se saldou em mais de 1.100 mortos e centenas de milhares de deslocados internos.

Essa crise foi resolvida por um acordo de partilha do poder, e Odinga assumiu a liderança do Governo queniano entre 2008-2013, período durante o qual foi um dos arquitetos da Constituição de 2010, uma dos mais progressistas do continente.