OEA critica decisão do Congresso da Guatemala de não reconhecer Movimento Semente

A Missão de Observação Eleitoral (MOE) da OEA indicou num comunicado que a decisão, assente na ordem do juiz criminal Fredy Orellana de suspender provisoriamente o Movimento Semente, é uma nova tentativa de "ignorar a vontade expressa nas urnas pelas e pelos guatemaltecos".

A decisão de Orellana, que foi acusado pelo Departamento de Estado norte-americano de minar a justiça do país e de corrupção, fez com que o Congresso da Guatemala não reconhecesse na quarta-feira a bancada parlamentar do progressista Movimento Semente.

Tal teve como consequência que os cinco deputados desse partido, incluindo o Presidente eleito, Bernardo Arévalo de León, fossem declarados "independentes".

"Para a MOE/OEA, a recusa de permitir que o Semente se expresse no plenário viola as normas básicas da convivência democrática e do direito parlamentar", sustentou a organização pan-americana.

Os representantes da OEA sublinharam que o Movimento Semente cumpriu os requisitos definidos pela lei guatemalteca para que a sua bancada seja reconhecida.

"Suspender um partido político com base no requisito das assinaturas é extemporâneo depois das eleições, quando esse mesmo partido já recebeu um apoio nas urnas que excede, de forma clara e contundente, o mínimo legal estabelecido para a sua formação e registo", acrescentou a OEA.

A suspensão do partido obedeceu a uma ordem emitida pelo juiz Orellana no passado dia 12 de julho, devido a um alegado caso de assinaturas falsas durante o seu processo de criação, em 2018.

Na terça-feira, o Movimento Semente apelou à autoridade eleitoral máxima nacional para anular a suspensão, decretada por um órgão eleitoral inferior, afirmando tratar-se de uma medida ilegal destinada a travar o ativista anticorrupção.

O pedido foi feito após uma noite de caos político no país centro-americano, na sequência de uma das mais conturbadas eleições da sua história recente.

Horas antes de o Supremo Tribunal Eleitoral ter certificado, na segunda-feira à noite, que Arévalo vencera a segunda volta das eleições presidenciais, realizada a 20 de agosto, outro organismo governamental -- o registo eleitoral -- suspendeu toda a atividade política do seu partido.

O académico de 64 anos parece convencido de que tomará posse como Presidente a 14 de janeiro do próximo ano, tendo classificado na terça-feira a suspensão do partido como juridicamente nula, numa conferência de imprensa.

A medida é emblemática da difícil batalha travada por Arévalo, que fez assentar a sua campanha em propostas progressistas e de combate à corrupção e tem enfrentado uma série de desafios jurídicos e alegações de irregularidades desde que inesperadamente se tornou um dos principais candidatos, na primeira volta do escrutínio, em junho.

A OEA convocou para sexta-feira uma reunião para analisar os eventos recentes na Guatemala, entre os quais a suspensão do Movimento Semente, que alarmou os Estados Unidos e outros países da região.