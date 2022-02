Ofensiva na Ucrânia. Que sanções estão a ser impostas à Rússia?

As primeiras sanções norte-americanas, anunciadas na terça-feira, visam prejudicar a capacidade da Rússia para financiar os seus esforços militares.

Uma sanção é uma penalidade imposta por um país contra outro, muitas vezes para o impedir de agir de forma agressiva ou infringir a lei internacional.

Os norte-americanos estão proibidos de fazer negócios em Donetsk e Lugansk. Poucas empresas norte-americanas estão ativas nestas regiões ocupadas pelos separatistas. Mas a Casa Branca afirmou que poderia impor restrições mais amplas.Está também a limitar o acesso aos mercados de capitais europeus – cortando a capacidade de acesso a fundos dos bancos da UE – e a proibir o comércio entre a Europa e as duas regiões separatistas no leste da Ucrânia.



Geralmente as sanções são projetadas para prejudicar a economia de um país ou as finanças de cidadãos individuais, como empresários ou políticos. As sanções podem incluir proibições de viagens e embargos de armas.

Cerca de 351 membros da Duma da Rússia, a câmara baixa do Parlamento, estão também a ser alvo de sanções.No Reino Unido, o primeiro-ministro já anunciou sanções contra cinco bancos russos e três empresários milionários. Boris Johnson ameaçou ainda com mais medidas.No entanto, alguns deputados britânicos afirmaram que o Governo deveria ter sido mais duro – visando mais bancos e pessoas.

As nações ocidentais ameaçam ainda a Rússia com mais sanções, se continuar a agressão à Ucrânia.





No entanto, diplomatas europeus e norte-americanos afirmam que os países ocidentais estão pouco unidos na forma de responder a uma invasão russa. Alguns têm relações mais estreitas com Moscovo – como Hungria, Itália e Áustria – podem não estar disponíveis para desencadear grandes sanções. Impedir bancos de negociarem no Ocidente

Outra das hipóteses em cima da mesa é excluir a Rússia do Swift, um serviço global de mensagens financeiras usado por milhares de instituições financeiras em todo o mundo.

No entanto, também terá um custo económico elevado para países como os EUA e a Alemanha, cujos bancos têm ligações estreitas com a Rússia.O Reino Unido pondera limitar o acesso russo às instituições financeiras de Londres.Qualquer empresa ocidental que permita que uma instituição russa negociasse em dólares enfrenta penalidades.Esta penalidade pode ter um grande impacto na economia russa, já que a maior parte das suas vendas de petróleo e gás são pagas em dólares.Moscovo teria de socorrer os bancos e fazer tudo para impedir o aumento da inflação e a queda de rendimentos. No entanto, isso vai prejudicar também os investidores ocidentais com dinheiro investido nos bancos russos.Além disso, a Rússia tem reservas de mais de 630 mil milhões de dólares americanos no banco central para se proteger contra eventuais choques económicos.

Restringir exportações

O Ocidente pode também restringir as exportações de materiais de alta tecnologia para a Rússia.Os EUA, por exemplo, poderiam impedir as empresas de vender produtos comosemicondutores, que são usados em tudo, desde carros a telemóveis.Essa medida não afeta apenas os setores de defesa e aeroespacial da Rússia, mas também faixas inteiras da sua economia. Apesar de prejudicar as empresas ocidentais que vendem essa tecnologia.





A economia russa é extremamente dependente da venda de gás e petróleo para o exterior e a nações ocidentais podem recusar comprar esses dois bens aos grandes gigantes energéticos russos, como a Gazprom e a Rosneft.

No entanto, essa sanção pode aumentar o preço do gás e provocar uma falta de combustível na Europa. A Alemanha, por exemplo, depende da Rússia para um terço de fornecimento de gás.