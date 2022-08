Ofensiva norte-americana faz três mortos entre grupo militante na Síria

, com o Irão a rejeitar de pronto qualquer ligação com os grupos visados no ataque.

A série de ataques e resposta acontece num momento em que Teerão e o Ocidente desenvolvem esforços diplomáticos para reestabelecer o acordo nuclear de 2015 posteriormente rasgado pelo presidente norte-americano Donald Trump.





De acordo com fontes norte-americanas, em resposta ao ataque da véspera, militantes pró-iranianos lançaram dois ataques contra as forças dos Estados Unidos ao cair da tarde, com vários rockets a atingirem o perímetros da Missão de Apoio de Conoco, no Nordeste, seguindo-se disparos de rockets próximo da Missão de Green Village, no Leste.





Em resposta aos ataques, as forças norte-americanas destacadas na Síria lançaram uma ofensiva com helicópteros de combate, matando três militantes. “As forças americanas responderam hoje [quarta-feira] a disparos de rocket em duas bases na Síria, destruindo veículos e equipamento [dos atacantes]”, apontou em comunicado o comandante da frente norte-americana para o Médio Oriente (Centcom).





"As primeiras avaliações indicam que dois ou três dos combatentes envolvidos num dos ataque e que são suspeitos de pertencer a grupos apoiados pelo Irão foram mortos durante a resposta dos EUA", acrescenta o comunicado.





Entre as forças norte-americanas registaram-se ferimentos ligeiros num dos militares envolvidos na operação.





“Os Estados Unidos não procuram o conflito com o Irão, mas continuaremos a tomar as medidas que entendermos necessárias para proteger o nosso povo”, sublinha o exército americano num momento diplomático delicado em que estão a ser desenvolvido todos os esforços para resgatar o acordo de 2015.

Retaliação após ataques americanos



Sentado à mesa com as potências ocidentais, ainda durante a manhã de ontem, Teerão negou qualquer ligação às estruturas visadas pelo ataque levado a cabo pelos F-16 e F-15E norte-americanos contra nove alvos no dia anterior.







Num xadrez para além da mesa de negociações, posições norte-americanas e iranianas estão frente-a-frente na Síria, para onde o então presidente norte-americano Barack Obama enviou um contingente com o objectivo de combater o Estado Islâmico.





Atualmente serão 900 os militares americanos destacados em solo sírio, principalmente no Leste do país.