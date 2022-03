Ofensiva russa cada vez mais próxima da fronteira da UE

Foram ouvidas várias explosões. As sirenes começaram a tocar pelas 3h30 da madrugada (1h30 em Lisboa), mas o ataque só aconteceu oito horas depois. Há um número indeterminado de feridos.



A base, que fica próxima de Lviv, a ocidente da Ucrânia, é o local onde os instrutores da NATO dão formação aos militares ucranianos. É nesta base que funciona o Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança, criado no âmbito do programa Parceria para a Paz, que é realizado em conjunto pela Ucrânia e pela NATO.



Esta base militar poderia ser também um dos locais secretos onde estavam a ser armazenadas algumas das armas que têm sido cedidas pelos aliados do Ocidente à Ucrânia.