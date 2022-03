Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h20 - Rússia culpa ucranianos por ataque à central de Zaporizhzhia







O Ministério russo da Defesa diz esta sexta-feira que o ataque à central nuclear foi perpetrado por "sabotadores ucranianos".







De acordo com o Kremlin, a central nuclear está a operar normalmente e desde segunda-feira, 28 de fevereiro, que está sob o controlo russo.







"Ontem à noite [quinta-feira] houve uma tentativa por parte do regime nacionalista de Kiev em levar a cabo uma provocação monstruosa", adiantou o porta-voz russo Igor Konashenkov, citado pela agência Reuters.







Moscovo argumenta que elementos de segurança russos foram atacados por um grupo de "sabotadores" ucranianos em território situado junto à central nuclear.







9h03 - Blinken: "Não procuramos o conflito com a Rússia, mas estamos prontos"



O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse esta sexta-feira em Bruxelas que a NATO é “uma aliança defensiva”, mas está pronta a responder caso seja necessário.



“Se o conflito chegar até nós, estamos prontos para ele e para defenderemos cada centímetro do território da NATO", afirmou numa declaração à imprensa a partir de Bruxelas.





8h44 - Pelo menos 47 mortes em ataques aéreos russos na cidade de Chernihiv



As autoridades regionais atualizaram o número de vítimas mortais na sequência de ataques aéreos em Chernihiv. Adiantam ainda que um bairro residencial da cidade foi atingido pelos bombardeamentos.







8h23 - Roménia defende que NATO deve ajustar-se após invasão da Ucrânia





O ministro romeno dos Negócios Estrangeiros disse esta sexta-feira que a NATO deve adaptar a sua postura militar no flanco leste e "repensar tudo", tendo em conta a nova realidade.







Bogdan Aurescu não específicou se pretende a premanência de tropas da Aliança Atlântica no país, mas anunciou que a Roménia irá aumentar os gastos em Defesa a partir do próximo orçamento, de 2% para 2,5% do PIB.







8h08 - Intel e Airbnb suspendem operações na Rússia e Bielorrússia





O grupo de microprocessadores e a plataforma turística anunciaram na quinta-feira à noite que vão suspender as atividades nos dois países.







"A Intel condena a invasão da Ucrânia pela Rússia e decidimos suspender todas as entregas à Rússia e à Bielorrússia. O nosso pensamento está com todos os afetados por esta guerra", confirmou o grupo em comunicado citado pela agência France Presse.





Já a plataforma Airbnb adiantou que o grupo “suspendeu todas as suas atividades na Rússia e na Bielorrússia”, sem adiantar mais detalhes.





Na segunda-feira, a Airbnb tinha comunicado que iria oferecer alojamento gratuito, no curto prazo, até um total de 100 mil ucranianos em fuga.







7h53 - Deputados russos votam lei que pune com prisão quem espalhar "informação falsa" sobre o exército







Os deputados russos adotaram na sexta-feira um texto que prevê pesadas penas de prisão e multas para quem publicar "informações falsas" sobre o Exército. As penas de prisão podem ir até 15 anos.







Prevê-se também multas para aqueles que apelarem à imposição de sanções contra a Rússia.







7h30 - Bombeiros conseguiram extinguir incêndio em Zaporizhzhia





Os bombeiros ucranianos já conseguiram extinguir o incêndio nas instalações da maior central nuclear da Europa, em Zaporizhzhia, causado por bombardeamentos russos. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia indicou que os 44 bombeiros e os 11 veículos envolvidos na operação conseguiram extinguir o fogo por volta das 6h20 (4h20 em Lisboa).



Ponto da situação

- As tropas russas controlam agora a maior central nuclear da Europa, Zaporizhzhia, situada no sul da Ucrânia, indica a administração regional ucraniana, citada pela agência Reuters.







A operação ficou marcada por um incêndio nas instalações da central, mas não há até ao momento sinais de fuga no equipamento ou mudanças nos níveis de radiação, adianta a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e o regulador ucraniano.









- Na segunda ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia, que decorreu quinta-feira, ficou acordada a criação de um corredor humanitário para a retirada de civis.





- À entrada para a segunda semana de guerra desde o início da ofensiva russa, as Nações Unidas estimam que mais de um milhão de pessoas tenha abandonado a Ucrânia nos últimos sete dias. De acordo com as autoridades polacas, cerca de 624 mil saíram do país através da Polónia desde a invasão.

: “Europeus, por favor acordem. Digam aos vossos políticos que as tropas russas estão a disparar contra uma central nuclear na Ucrânia”."A Ucrânia tem 15 reatores nucleares. Se ocorrer uma explosão, é o fim de tudo. O fim da Europa. É a evacuação da Europa", alertou, lembrando ainda o desastre de Chernobyl. Vários líderes internacionais apelaram ao fim das hostilidades junto à central nuclear de Zaporizhzhia.e a avançar “estritamente de acordo com o cronograma” delineado.Putin voltou a frisar que russos e os ucranianos “são um único povo" e acusou o país vizinho de recorrer a táticas "fascistas", usando os civis como "escudos humanos" e colocando armas e blindados em zonas residenciais.