Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h37 - ONU com registo de mais de 1.900 civis mortos



Desde o início da invasão russa, as Nações Unidas registaram 1.982 mortes entre os civis ucranianos. Cento e sessenta e duas destas vítimas eram crianças, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.



As Nações Unidas assinalam, porém, que "os números reais serão muito maiores".



Há registo de 2.651 civis feridos, entre os quais 256 crianças.



10h11 – Entre 2.500 e três mil soldados ucranianos mortos, segundo Zelensky



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que desde o início da guerra houve entre 2.500 e 3.000 soldados mortos nas fileiras e cerca de 10.000 feridos.



Dos feridos, disse Zelensky em entrevista à CNN Internacional, é difícil dizer quantos vão sobreviver.



O número de soldados mortos entre os invasores estimado pelos ucranianos é de 20 mil, mas o lado russo reconheceu apenas 1.350 soldados mortos em combate.



Por outro lado, o presidente ucraniano disse, na sua habitual mensagem de vídeo, que o seu país enfrenta o enorme desafio de reconstruir os locais que foram recuperados e destruídos pelos invasores russos.



As mortes de civis durante a guerra, segundo Zelensky, são mais difíceis de estimar devido à situação em algumas áreas do país onde há cidades bloqueadas pelos invasores.







10h04 – Ucrânia está a trabalhar com a Turquia e diz entender laços paralelos com a Rússia



Um diplomata ucraniano avançou este sábado que a Ucrânia está a trabalhar tanto quanto possível com a Turquia, membro da NATO, para obter mais apoio na sequência da invasão russa.



O mesmo responsável disse entender - embora não esteja feliz com a ideia - a realidade dos laços paralelos de Ancara com Moscovo.



A Turquia criticou a invasão e vendeu drones a Kiev, apesar das objeções russas. Mas também se opôs às sanções ocidentais contra Moscovo e manteve uma retórica cuidadosa ao abster-se de acusar qualquer país pelo conflito.



"Ficaríamos felizes se a Turquia aderisse às sanções" contra a Rússia, admitiu o diplomata ucraniano, citado pela agência Reuters. "Mas nós entendemos essa realidade”.



"Em vez de criticarmos a Turquia, estamos a trabalhar com o lado turco o máximo possível e não exigimos algo que é improvável", acrescentou, observando que a Turquia continua a ser o único país que conseguiu reunir autoridades russas e ucranianas para negociações de paz.





09h55 - Papa doou mais uma ambulância a Kiev



Francisco doou uma segunda ambulância à capital ucraniana. A viatura seguiu para o hospital de cardiologia de Kiev.



O cardeal responsável pelas ações de caridade do Vaticano vai passar a Páscoa em Kiev, numa demonstração de proximidade entre o Santo Padre e o país que está a sofrer com a guerra.

09h47 - Rússia ataca fábrica de veículos blindados e reparação de material militar

A Rússia destruiu vários edifícios de uma fábrica de veículos blindados na capital ucraniana de Kiev, assim com um edifício de reparação de material militar na cidade de Mykolaiv, avançou o Ministério russo da Defesa.



Os ataques foram realizados com armas de longo alcance e de alta precisão, disse o Ministério.



Moscovo assegura ainda ter derrubado uma aeronave ucraniana SU-25 perto da cidade de Izyum, na região de Kharkiv, a leste da Ucrânia.





09h32 – Zelensky insiste na proibição de compra de petróleo russo pela comunidade internacional



O presidente ucraniano diz que a paz vai chegar quando o mundo recusar o dinheiro russo. Volodymyr Zelensky voltou a defender, no seu habitual discurso noturno, que o pacote de sanções da comunidade internacional devia incluir a proibição de compra de petróleo.

09h23 – Mais de 900 corpos descobertos em Kiev desde retirada russa



Mais de 900 corpos de civis já foram descobertos na região de Kiev, depois da retirada das tropas russas. Os números foram avançados pelo chefe da polícia regional.



Noventa e cinco por cento das pessoas morreram por ferimentos de projéteis.



A maioria das vítimas foi encontrada em Bucha.



Todos os dias, aparecem corpos sob escombros ou em valas comuns.



09h01 - Repórteres Sem Fronteiras restabelece serviço de rádio francesa na Rússia



Os Repórteres sem Fronteiras (RSF) anunciaram que o site da Radio France International, com um serviço em língua russa, está novamente a funcionar, depois de ter sido censurado pelo regulador de telecomunicações russo.



A organização não-governamental internacional de defesa da liberdade de imprensa disse, na sexta-feira, ter utilizou a operação `Collateral Freedom`, uma rede de `hackers` e engenheiros de segurança cibernética, para combater a censura através de `sites` espelho.



Esta colaboração também permitiu que a empresa de radiodifusão alemã Deutsche Welle, outra das vítimas de Moscovo, e o Meduza.io, o site independente russo mais popular, voltassem a trabalhar, no mês passado.



"Não é possível deixar que o Kremlin negue o direito à informação aos cidadãos", disse o secretário-geral da RSF, Christophe Deloire, que elogiou "o trabalho indispensável" dos meios de comunicação social russos e estrangeiros que lutam contra as poderosas armas legislativas que minam as liberdades fundamentais.





08h41 - Fábrica militar ucraniana alvo de bombardeamento em Kiev





O Ministério da Defesa da Rússia diz que foi bombardeada com sucesso uma fábrica militar em Kiev, capital da Ucrânia.





Ponto de situação



Dez mortos em Kharkiv. O governador de Kharkiv atualizou os números do bombardeamento na cidade. Oleg Sinegoubov anunciou dez mortes e 35 pessoas feridas.



Em Odessa. Um duplo bombardeamento por rockets russos provocou pelo menos sete mortos civis e dezenas de feridos na cidade de Mykolaiv. O ataque ocorreu horas depois do anúncio do afundamento do navio emblemático, Moskva, construído naquela cidade e que os ucranianos asseguram ter sido atingido por mísseis Neptuno de fabrico local.

Apelo a Biden. Zelensky disse, em conversações no meio mais próximo, que pediu ao presidente dos Estados Unidos para designar a Rússia como país "patrocinador do terrorismo".

Zelensky retoma receios da CIA sobre risco nuclear russo. O presidente ucraniano veio afirmar esta sexta-feira que "todo o mundo" deve estar "inquieto" face ao risco de um recurso a armas nucleares táticas contra a Ucrânia, por ordem de Vladimir Putin.



Várias equipas de resgate e médicos estão neste momento no local de uma explosão ocorrida durante a madrugada nos arredores de Kiev, avançou o presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko, na rede social Telegram.A explosão ocorreu no distrito de Darnytskyi, em Kiev, na margem esquerda do rio Dnipro.Vitali Klitschko acrescentou que as informações sobre feridos estão já a ser reunidas.