Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h31 - Costa em Irpin condena ação "criminosa" que "visa a pura destruição da vida das pessoas"







Nesta cidade às portas de Kiev que esteve sob ataque russo durante um mês, António Costa falou de um cenário "absolutamente devastador".







Em declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro português destacou "a forma cruel" como vários carros foram atingidos "com pessoas lá dentro", referindo-se a viaturas de Irpin que foram atingidas por artilharia russa.Questionado sobre o que mais o impressiona nesta visita, António Costa mencionou a "brutalidade" que se percebe ter afetado as populações civis da cidade.





O primeiro-ministro considerou ainda que a guerra em curso não é "normal" por fugir às regras do jogo e ao mero combate entre militares. "A guerra também tem regras", frisou.







"Estamos a falar de algo que é verdadeiramente criminoso e que visa a pura destruição da vida das pessoas, a destruição da vida e do futuro de um país", afirmou.







Ainda questionado sobre o apoio direto de Portugal a uma localidade ucraniana específica, António Costa refere que esse será um tema a discutir ainda hoje com o presidente ucraniano.







Nesta visita, António Costa não esqueceu a comunidade ucraniana em Portugal, muito significativa há vários anos, e que "ajudou ao desenvolvimento" do país. Esta comunidade ucraniana em Portugal cresceu exponencialmente nos primeiros meses de guerra, destacou.





9h16 - Zelensky considera só a diplomacia poderá acabar com a guerra







O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, considerou hoje que só a diplomacia conseguirá pôr fim à guerra na Ucrânia, numa altura em que as negociações entre Moscovo e Kiev estão num impasse.







"O fim [do conflito] será diplomático", declarou Zelensky, numa entrevista a um canal de televisão ucraniano.



De acordo com o chefe de Estado ucraniano, a guerra "será sangrenta, continuarão os combates, mas só acabará definitivamente pela via diplomática"



Estas declarações foram transmitidas no dia em que o primeiro-ministro português, António Costa, chegou a Kiev para manifestar solidariedade ao povo ucraniano e reunir-se com Volodymyr Zelensky.





(agência Lusa)







9h04 - António Costa chegou a Irpin







O primeiro-ministro português chegou hoje à capital ucraniana e dirigiu-se a Irpin, onde está a ser recebido pelas autoridades locais. Esta é uma das zonas mais massacradas aquando do avanço das tropas russas sobre Kiev.



Na visita a Irpin, as autoridades locais explicaram que a localidade "foi um escudo da cidade que defendeu a capital" e que Irpin "conseguiu parar" o avanço dos russos.

Na visita, o primeiro-ministro procurou informar-se sobre o restabelecimento de serviços e infraestruturas, nomeadamente escolas. António Costa quis ainda saber o destino dos deslocados desta cidade.







De acordo com as autoridades locais, entre 25 e 30 mil pessoas que fugiram de Irpin já regressaram à cidade. Outras cinco mil nunca chegaram a abandonar a cidade.







8h54 - "Emoção e respeito". O primeiro-ministro na chegada à Ucrânia





No Twitter, o primeiro-ministro disse que chega a Kiev com "emoção e respeito", e em sinal de solidariedade para com o país e o povo perante a "bárbara agressão russa".





Acabei de chegar a #Kiev, respondendo ao convite feito pelo meu homólogo ucraniano.

É com emoção e respeito que aqui venho, em sinal de solidariedade para com este País e este Povo, perante a bárbara agressão russa. #Portugal apoia a #Ucrânia. pic.twitter.com/JTbvTDfVJ9 — António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022 8h37 - António Costa já chegou a Kiev. Primeiro-ministro destaca "direito à soberania e integridade territorial"





O primeiro-ministro português chegou à Ucrânia este sábado onde irá reunir-se com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.







À chegada à capital ucraniana, António Costa afirmou aos jornalistas que está em Kiev para "responder ao convite" do chefe de Estado ucraniano. Refere também que a visita se realiza também para que se possam concretizar "os apoios que temos negociado de forma bilateral com a Ucrânia".







Portugal quer continuar a apoiar a Ucrânia "nesta luta muito dura que tem vindo a travar", destacando o "direito à soberania e integridade territorial" do país, bem como à "reconquista da paz".







O primeiro-ministro indicou que irá, em conjunto com o vice-primeiro-ministro dos Negócios Estrangeiros, visitar uma das zonas mais atingidas pela guerra.

8h24 - Reino Unido discute envio de armamento para a Moldova







Liz Truss, a secretária britânica das Relações Exteriores, revelou que o Reino Unido iniciou discussões com os seus aliados internacionais sobre o envio de armamento para a Moldava de forma a proteger o país de um eventual avanço russo.







Em entrevista ao diário Telegraph, a responsável indicou que quer ver o país "equipado de acordo com os padrões da NATO", ainda que não pertença à Aliança. Teme-se que o país seja um dos próximos alvos de Vladimir Putin após o conflito com o Ucrânia, desde logo pela situação da Transnístria.







7h38 - Rússia está a enfrentar escassez de veículos aéreos não tripulados, diz o Reino Unido







A Rússia está "provavelmente" a enfrentar escassez de veículos aéreos não tripulados de reconhecimento (UAV's) apropriados, indicou o Ministério britânico da Defesa no sábado. De acordo com Londres, as forças russas tentaram usar estes equipamentos para identificar alvos a serem atingidos por jatos de combate ou artilharia.





De acordo com o relatório das autoridades britânicas, a escasses de UAV's de reconhecimento é exacerbada pelas limitações nas capacidades de fabrico doméstico resultantes das sanções.



No mais recente boletim sobre a invasão russa da Ucrânia, o Ministério britânico da Defesa prevê que as capacidades de reconhecimento no terreno se degradem, o que terá impacto na "eficácia operacional" de Moscovo.







Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/SJzZ5pcVoe



7h31 - Gazprom confirma que interrompeu fornecimento de gás à Gasum







A Gazprom confirmou este sábado que suspendeu as exportações de gás para a vizinha Finlândia, confirmando as informações de Helsínquia.



Por indicação do Kremlin, a Gazprom Export exige desde 1 de abril que os países europeus paguem o gás russo em rublos, isto devido às sanções impostas pelo Ocidente no contexto da invasão da Ucrânia. A Finlândia, tal como outros países, recusa-se a fazê-lo.







7h17 - Rússia corta fornecimento de gás à Finlândia







O fornecimento de gás natural da Finlândia da Rússia foi cortado este sábado, indicou a empresa estatal de energia da Finlândia, a Gasum. O país nórdico recusou-se a pagar ao fornecedor, a Gazprom, em rublos.







"As entregas de gás natural para a Finlândia sob o contrato de fornecimento da Gasum foram interrompidas", indicou a empresa em comunicado, acrescentando que o gás será agora entregue por outras fontes através do gasoduto Balticconnector, que liga a Finlândia à Estónia.







A Finlândia e a Suécia entregaram na última semana o pedido formal de adesão à NATO após décadas de neutralidade militar.



Ponto da situação





Os militares ucranianos que ainda resistiam ao cerco na fábrica de Azovstal receberam ordens de Kiev para deixar de combater. O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, indicou que foi alcançada a “libertação total” do complexo industrial em Mariupol. Desde o início da semana já se renderem quase dois mil soldados ucranianos em Mariupol.





A Rússia declara vitória após meses de combate e obtém agora o controlo da cidade portuária estratégica. Azovstal foi derradeiro reduto da resistência ucraniana e da cidade como um todo. Teme-se que mais de 20.000 civis estejam mortos.