Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h12 - Alemanha a favor de colaboração com Polónia e Roménia para exportar cereais da Ucrânia



A Alemanha apoia que a Polónia e a Roménia adaptem as ferrovias para permitir a exportação de milhões de toneladas de cereais presos na Ucrânia devido a um bloqueio no mar da Rússia, disse a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock.



"Os caminhos de ferro tem de ser modernizados, precisamos dos vagões de carga certos - o governo alemão está a trablhar nisso com muitos outros atores", disse ao chegar para uma reunião, em Luxemburgo.



"Está claro que, no final, certamente não vamos conseguir extrair todos os cereais, mas se conseguirmos apenas exportar parte, em várias rotas, isso ajudará, visto que estamos a enfrentar um desafio global”.







8h19 - Bloqueio russo das exportações de cereais ucranianos é um crime de guerra, diz Josep Borrell



O bloqueio da Rússia à exportação de milhões de toneladas de cereais da Ucrânia é um crime de guerra, disse o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, esta segunda-feira.



"Pedimos à Rússia que desbloqueie os portos [ucranianos]. É inconcebível, não se pode imaginar que milhões de toneladas de cereais permaneçam bloqueadas na Ucrânia enquanto no resto do mundo as pessoas passam fome", disse Borrell a jornalistas.



"Isto é um verdadeiro crime de guerra, não posso imaginar que isso dure muito mais", acrescentou ao chegar a uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em Luxemburgo.





7h41 - Rússia continua a concentrar forças no Donbass

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 June 2022



O presidente ucraniano diz esperar que as forças russas intensifiquem os ataques. Volodymyr Zelensky reafirma que a ameaça russa se estende para lá das fronteiras ucranianas: “Obviamente, esta semana devemos esperar da Rússia uma intensificação das suas atividades hostis. E não só contra a Ucrânia, mas também contra outros países europeus. Estamos a preparar-nos. Estamos preparados. Avisamos os parceiros”.



Os combates prosseguem em Severodonetsk, no leste da Ucrânia, onde as forças de Kiev continuam em posição defensiva. O governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai, diz que os russos continuam a incrementar o poder de fogo naquela cidade do Donbass. “Eles controlam a principal parte da cidade, mas não toda a cidade”, afiançou o responsável.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira no Luxemburgo, onde vão abordar o bloqueio das exportações de cereais produzidos pela Ucrânia.



A Rússia tornou-se o maior fornecedor de petróleo à China, à frente da Arábia Saudita, no contexto das sanções ocidentais. As importações chinesas de petróleo russo aumentar em 55 por cento no mês de maio, face ao período homólogo de 2021.



A Alemanha promete limitar a utilização de gás natural para a produção de energia elétrica e aumentar o recurso a centrar de carvão. “Isto é amargo, mas nesta situação é quase necessário reduzir o consumo de gás”, disse no domingo o ministro alemão para os Assuntos Económicos, Robert Habeck. Também o Governo austríaco anunciou a reabertura de uma central de carvão.



O secretário-geral da NATO afirmou, em entrevista ao jornal alemão Bild , que a guerra na Ucrânia pode prolongar-se “por anos”. Na mesma linha, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, advertiu para a necessidade de o Ocidente se preparer “para uma longa guerra”.

O Parlamento ucraniano aprovou no domingo um par de leis que introduzem restrições à publicação e comercialização de livros e música russos.



O jornal norte-americano The New York Times identificou mais de duas mil munições empregues pela Rússia na invasão da Ucrânia. Mais de 210 das armas usadas pelas tropas de Moscovo estão banidas ao abrigo de diferentes tratados internacionais, segundo o diário.

O jornalista russo Dmitry Muratov vai leiloar esta segunda-feira a medalha do Prémio Nobel da Paz, dedicando os proventos à Unicef.

No mais recente relatório sobre a situação no teatro de guerra, o Ministério britânico da Defesa assinala que as operações terrestres e aéreas da Rússia continuaram focadas, durante o fim de semana, no coração do Donbass.Os serviços de informações militares de Londres apontam para um desempenho aquém do expectável por parte da Força Aérea russa: "O fracasso em exercer consistentemente poderio aéreo é talvez um dos fatores mais importantes por trás do sucesso muito limitado da campanha".