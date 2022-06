Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

Ponto de situação





Rússia cometeu um “claro crime guerra” contra teatro de Mariupol, alega Amnistia Internacional.







Uma extensa investigação da Amnistia Internacional (AI) conclui que as forças militares russas cometeram um “claro crime de guerra” quando atacaram o teatro da cidade ucraniana de Mariupol em março, matando cerca de cerca de 600 pessoas.







“Após meses de investigação rigorosa, análise de imagens de satélite e entrevistas com dezenas de testemunhas, concluímos que o ataque foi um claro crime de guerra cometido pelas forças russas”, disse a secretária-geral da AI, Agnès Callamard.





Agnès Callamard sublinhou que “o Tribunal Penal Internacional e todos aqueles que têm jurisdição sobre os crimes cometidos durante este conflito devem investigar os ataques como um crime de guerra”.





Em maio, uma investigação da agência de notícias AP descobriu que cerca de 600 pessoas morreram no ataque ao teatro, o dobro do número estimado por Kiev, na ocasião.







Mais informação aqui

Novo conceito estratégico da NATO

A Rússia avisa que o alargamento da NATO à Suécia e Finlândia vai ter uma resposta à altura. O presidente russo prometeu resposta da Rússia caso a NATO construa infraestruturas na Finlândia e Suécia, países que pediram a adesão à aliança transatlântica. Estes são comentários ditos na sequência do fim do bloqueio turco à adesão do dois países nórdicos.







“Muitas pessoas ficaram feridas ou perderam a vida neste ataque implacável. É provável que as suas mortes tenham sido causadas pelo ataque deliberado de civis ucranianos pelas forças russas”, salientou.Está a provado novo conceito estratégico da NATO para a próxima década. A Rússia passou a ser a maior ameaça real da NATO mas a China também é agora considerada uma ameaça aos valores do Ocidente.No terreno, as forças russas garantem que já controlam 30 por cento do último grande reduto ucraniano na região de Lugansk, no leste da Ucrânia.Dnipro é nesta altura a última grande cidade antes da região do Donbass, que já está sob controlo dos militares russos. Nos últimos dias, a cidade foi alvo de vários bombardeamentos.