Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

10h00 - Forças pró russas reclamam grande ofensiva contra Lysychansk



As forças russas intensificaram a ofensiva militar contra a cidade de Lysychansk, o último reduto ucraniano na região oriental de Lugansk, com ofensivas "em quatro direções", disse o representante da Rússia da autoproclamada república popular.



"A maioria das localidades situadas nos arredores de Lysychansk encontram-se sob o controlo das tropas da república popular de Lugansk (RPL) e da Rússia", escreveu Ródio Miroshnik nas redes sociais.



9h28 - Bruxelas pede a Kiev para acelerar luta contra a corrupção



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu hoje à Ucrânia para acelerar a luta contra a corrupção, garantindo ainda o apoio da União Europeia no “longo caminho” para a adesão ao bloco.



Numa intervenção no parlamento ucraniano por videoconferência, Von der Leyen saudou as reformas já adotadas para a criação de “uma impressionante máquina anticorrupção”, sublinhando que estas “precisam de meios de ação e de boas pessoas em postos de responsabilidade”.



“Convém que o novo chefe da Procuradoria Anticorrupção e o novo diretor do serviço nacional anticorrupção da Ucrânia sejam nomeados o mais rapidamente possível”, salientou ainda, defendendo também um procedimento legislativo de seleção dos juízes do Tribunal Constitucional.



A líder do executivo saudou ainda a adoção por Kiev de uma lei destinada a desfazer “a influência excessiva dos oligarcas na economia” e apelou à adoção de legislação sobre a independência dos media, em linha com as normas da UE.



9h08 - Ucrânia "agora tem uma clara perspectiva europeia", diz von der Leyen da UE



A Ucrânia agora tem uma "perspectiva europeia muito clara" após a decisão da União Europeia de conceder ao país o estatuto de candidato ao bloco, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num discurso ao parlamento ucraniano.



"A Ucrânia agora tem uma perspectiva europeia muito clara. E a Ucrânia é um país candidato a se juntar à União Européia, algo que parecia quase inimaginável há apenas cinco meses", disse.



Um "avião estratégico" disparou um míssil para a cidade de Odessa a partir do Mar Negro e há registo, nesta altura, de pelo menos 14 vítimas mortais e 30 feridos, incluindo três crianças. Os serviços de emergência ucranianos indicam ainda que outro míssil, disparado do mesmo avião atingiu dois prédios próximos, matando "três pessoas, incluindo uma criança".







8h05 - Dez mortos em ataque com mísseis na região de Odessa



Dez pessoas morreram e sete ficaram feridas num ataque com mísseis a 80 quilómetros de Odessa, anunciou o porta-voz da administração da região do sul da Ucrânia, Serguei Bratchuk.



"Um avião estratégico realizou um ataque com mísseis na região de Odessa, a partir do mar Negro", na noite de quinta-feira, disse Bratchuk.



"Um míssil atingiu um edifício residencial de nove andares e o segundo atingiu um centro recreativo na região de Bilgorod-Dniester", a cerca de 80 quilómetros a sul de Odessa, disse o governante.



O governador da região de Lugansk, Sergui Gaidai, disse hoje que a situação em Lysychansk, cidade no leste da Ucrânia sob pressão do exército russo, é "extremamente difícil" com bombardeamentos "muito fortes", impossibilitando a retirada de civis.

As forças ucranianas indicaram esta sexta-feira que as tropas russas foram retiradas da Ilha da Serpente, um território estratégico sob a mira das autoridades russas desde o início da guerra.

De acordo com Kiev, a Rússia está a usar mísseis de antigos stocks soviéticos para mais de 50 por cento dos ataques em solo ucraniano. A situação está a levar a um aumento significativo de mortes entre os civis. As forças armadas ucranianas indicaram ainda que o número de ataques russos mais que duplicou nas últimas duas semanas

O ministro russo dos Negócios Estrageiros, Sergei Lavrov, disse na sexta-feira que há uma nova "cortina de ferro" a ser traçada entre a Rússia e o Ocidente e que Moscovo já não confia em Bruxelas ou Washington.

Ontem, terminou a Cimeira da NATO em Madrid, com os participantes a colocarem a chancela oficial no que consideram como maior ameaça à organização: a Rússia.