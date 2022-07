Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h00 -Sirenes de ataque aéreo soaram em Mykolaiv



O presidente da câmara de Mykolaiv, que faz fronteira com a cidade portuária de Odessa, revelou que várias explosões abalaram a localidade.





“Há fortes explosões na cidade! Mantenham-se nos abrigos”, pediu Oleksandr Senkevich.







8h40 - Reconstrução da Ucrânia deve incluir componente ambiental



O plano de reconstrução da Ucrânia terá de incluir uma componente ambiental para restaurar os ecossistemas do país devastados pela guerra, defendeu o Comissário da União Europeia (EU) Virginijus Sinkevicius.



Durante uma recente visita ao país, devastado pela guerra, o comissário europeu falou de um "ecocídio".



Destruição em massa de florestas, terras agrícolas minadas e poluídas por substâncias químicas espalhadas por armamento e munições, cursos de água e solos contaminados ao redor de instalações industriais bombardeadas, além da destruição de infraestruturas e de vidas humanas foram alguns aspetos mencionados por Virginijus Sinkevicius.



"Há que olhar para a dimensão da catástrofe causada pela estratégia russa: há vidas e destinos humanos desfeitos, famílias separadas e, também, danos ambientais. Quando se chega à floresta e se veem 700 hectares destruídos, explodidos e reduzidos a trincheiras, é de partir o coração, é um crime de grande envergadura", referiu o responsável da EU.



Em 23 de junho, Virginijus Sinkevicius tinha constatado estes danos nas áreas florestais à volta de Kiev.



"Serão necessárias gerações para reparar este ecocídio. Mas vamos fazê-lo, a Ucrânia recuperará o seu meio ambiente único", escreveu o comissário no Twitter, apesar de a qualificação de ecocídio ainda não fazer parte do universo legislativo da UE.



(Agência Lusa)







8h00 - Gazprom baixa exportações e UE prepara-se para viver sem energia russa







A Gazprom exportou no primeiro semestre menos 31% de gás do que no mesmo período do ano passado para os países fora do espaço da pós-soviética Comunidade de Estados Independentes (CEI).







As exportações para fora da CEI ficaram-se pelos 68,9 mil milhões de metros cúbicos (mmmc), menos 31 mmmc, segundo um comunicado da Gazprom.







Entretanto, a Comissão Europeia está a preparar um plano de emergência para ajudar os Estados membros a viverem sem a energia russa, no seguimento da invasão russa da Ucrânia.







(Agência Lusa)





Ponto da situação



A Embaixada da Ucrânia em Ancara pediu à Turquia que travasse um navio russo que chegou perto da turca no mar Negro proveniente do porto ucraniano de Berdiansk, sob ocupação russa. A embarcação Zhibek Zholy, um cargueiro de 140 metros de cumprimento com a bandeira da Rússia, ancorou a cerca de um quilómetro do porto de Karasu, na costa turca a leste de Istambul, de acordo com o ‘site’ Marine Traffic, que monitoriza as movimentações dos barcos. “O Zhibek Zholy de Berdansk ocupado entrou no porto de Karasu. A pedido do procurador ucraniano, pedimos ao lado turco que tomasse as medidas necessárias”, adiantou o embaixador Vasyl Bodnar no Twitter. Embora não especifique o tipo de carga a bordo, a mensagem sugere que o diplomata suspeita da presença de cereais ucranianos.

O exército da Ucrânia acusou os russos de dispararem bombas de fósforo na Ilha da Serpente, no Mar Negro, da qual as forças de Moscovo se retiraram na quinta-feira, depois de terem sido expulsas pelos ucranianos. "Por volta das 18h00, as forças armadas russas efetuaram dois ataques aéreos com bombas de fósforo na Ilha da Serpente", escreveu o comandante ucraniano Valeriy Zaluzhny, através do Telegram, acusando Moscovo de "não respeitar as suas próprias declarações". No dia anterior, o exército russo tinha dito que retirou do simbólico território "como um sinal de boa vontade", tendo "cumprido" os "objetivos definidos".

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforçou na sexta-feira a sua campanha para obter apoio da América Latina, com telefonemas dirigidos aos líderes da Argentina e do Chile. “Continuo a estabelecer relações com uma região importante – a América Latina”, escreveu o chefe de Estado ucraniano nas redes sociais.