Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

9h31 - As forças russas retomaram ataques na região de Donetsk



As autoridades ucranianas dão conta de várias explosões. Dizem que foram atingidas pelo menos doze localidades. Sobretudo nas imediações das cidades de Bakhmut, Kramatorsk e Slaviansk. Não há registo de vítimas.



Nas últimas horas, há também notícia da queda de um míssil em Ingulets, uma localidade situada entre Dnipro e Kherson, já bem perto da zona que é controlada pelos militares russos. Um ataque que causou um morto e dois feridos, um dos quais encontra-se em estado crítico.







8h29 - Rússia prepara forças de reserva perto da Ucrânia para futura ofensiva, diz Defesa britânica



A Rússia está a movimentar forças de reserva de todo o país e reunindo-as perto da Ucrânia para futuras operações ofensivas, disse a inteligência militar britânica este sábado.



Uma grande proporção das novas unidades de infantaria russa provavelmente está a ser implantada com veículos blindados MT-LB retirados do armazenamento de longo prazo como transporte principal, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xebTKaaF6c



— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 9, 2022

7h48 - EUA anunciam novo pacote de ajuda militar a Kiev de cerca de 393 milhões de euros



Os Estados Unidos anunciaram um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia de 400 milhões de dólares (cerca de 393 milhões de euros), com armas de “maior capacidade precisão”. Segundo um alto funcionário do Departamento de Defesa norte-americana, o novo pacote contém quatro Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS, na sigla em inglês) e munições para esses projéteis de longo alcance.



Este tipo de armamento, “está a ser muito importante e eficaz para ajudar a Ucrânia” quando se trata de combater a artilharia russa no Donbass e com o novo HIMARS, Kiev terá um total de 12 sistemas desse tipo.



“O que estamos a ver agora é como os EUA aumentaram os sistemas HIMARS e mísseis para esses sistemas, com os quais a Ucrânia está a atingir com sucesso as posições russas na Ucrânia nas linhas da frente e a bloquear a sua capacidade de realizar operações de artilharia”, explicou o responsável do Pentágono.



A nova ajuda inclui três viaturas táticas para ajudar nas tarefas de abastecimento e recuperação de materiais, bem como 1.000 peças de munições para artilharia de 155 milímetros, “com maior precisão e a oferecer à Ucrânia a capacidade de atacar com precisão alvos específicos”, observou.