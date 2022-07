Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h07 - Corte de gás russo é cenário mais provável



O ministro das Finanças da França, Bruno Le Maire, disse este domingo que um corte no gás russo é, atualmente, o cenário mais provável.



"Vamos preparar-nos para um corte de gás russo. Hoje é o cenário mais provável", disse numa conferência de negócios e economia no sul da França.







8h16 - Zelensky agradece nova ajuda militar e humanitária dos EUA



Volodymyr Zelenksy agradeceu o novo pacote de ajuda militar anunciado pelos Estados Unidos. Num vídeo publicado ontem à noite, o presidente ucraniano diz que só pode enfrentar as forças russas com artilharia moderna.

7h39 - Ataque russo com míssil destrói prédio de apartamentos no Donbass e faz seis mortos



Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 30 estão presas depois de mísseis russos Uragan terem atingido um prédio de cinco andares na região de Donetsk, na Ucrânia, disse o governador da região. O governador Pavlo Kyrylenko disse no Telegram que o ataque aconteceu na noite de sábado na cidade de Chasiv Yar.