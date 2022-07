Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

8h27 - Bombardeamentos sucessivos sobre Lugansk



O governador de Lugansk, Serhai Haidai, escreve na plataforma de mensagens Telegram que "os russos estão quase continuamente a bombardear a região de Lugansk e as zonas mais habitadas da região de Donetsk".



"Durante o dia, eles tentaram conduzir, em simultâneo, um assalto em quatro direções. Os russos continuaram a bombardear uma pequena parte da região de Lugansk, onde as Forças Armadas da Ucrânia aguentaram as defesas, a prtir de aviação, artilharia e rockets", indica o responsável.



Numa segunda entrada, Haidai afirma que "até o segundo maior exército do mundo tem recursos humanos limitados".



O governador ucraniano acusa a Rússia de estar a levar a cabo mobilizações forçadas nas zonas ocupadas do Donbass.



8h17 - Teatro de Mariupol. Pró-russos culpam ucranianos



Responsáveis da autoproclamada República Popular de Donetsk alegam que o bombardeamento do teatro de Mariupol, nas primeiras semanas da guerra, foi causado por ucranianos. Estes teriam detonado cargas explosivas no interior do edifício, matando 14 pessoas e não centenas - o balanço de Kiev.



8h05 - Putin já está no Irão



A televisão estatal do Irão noticia que o presidente russo já chegou a Teerão, onde vai avistar-se com o presidente turco para discutir a crise desencadeada pelo bloqueio das exportações de cereais da Ucrânia.



7h46 - Exército russo sem avanços em Lugansk



As forças russas procuram conquistar Lugansk há quatro meses. Mykolaiv voltou a ser bombardeada neste início de semana.

O exército russo bombardeou, nas últimas horas, as regiões de Odessa, no oeste da Ucrânia, e de Dnipropetrovsk, no centro do país, onde foram destruídas infraestruturas. Há notícia de pelo menos seis feridos. “De madrugada, as forças russas atacaram a região de Odessa mais uma vez, disparando sete mísseis do tipo Kalibr simultaneamente”, adiantou a agência Ukrinform, citando o Comando Operacional Sul da Ucrânia. Os mísseis foram disparados a partir do Mar Negro. Um dos projéteis foi abatido pela defesa aérea. Outros seis atingiram uma aldeia.



Na localidade de Torestk, no leste da Ucrânia, morreram pelo menos seis pessoas no decurso de bombardeamentos russos. Esta vaga de ataques foi desencadeada ao início da manhã desta terça-feira.



Os presidentes da Rússia,Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, reúnem-se esta terça-feira em Teerão para discutir o sensível dossier das exportações de cereais ucranianos.

das exportações de cereais ucranianos.

O comando militar da Ucrânia afirma que a manutenção de posições defensivas na linha da frente tem sido possível graças à chegada atempada dos sistemas M142 Himars de lançamento múltiplo de rockets , fornecidos pelos Estados Unidos. O general ucraniano Valery Zaluzhny sublinha que este armamento ajudou a “estabilizar a situação”, através de “grandes ataques contra pontos de comando do inimigo e armazéns de munições e combustível”.

, fornecidos pelos Estados Unidos. O general ucraniano Valery Zaluzhny sublinha que este armamento ajudou a “estabilizar a situação”, através de “grandes ataques contra pontos de comando do inimigo e armazéns de munições e combustível”.

O presidente ucraniano nomeou Vasyl Maliuk para a chefia dos serviços secretos do país, após a demissão de Ivan Bakanov, justificada com alegada conivência com os russos.



Os Estados Unidos vão continuar a fornecer à Ucrânia elementos coligidos pelos serviços de informações, apesar das alterações na cúpula da secreta ucraniana, garantiu na segunda-feira o Departamento de Estado norte-americano. “Nós não investimos em personalidades, investimos em instituições. Temos uma relação de partilha de informações com os nossos interlocutores ucranianos. Vamos continuar a fazê-lo”, sublinhou o porta-voz Ned Price.



A russa Gazprom comunicou aos clientes na Europa que não pode garantir o fornecimento normal de gás, devido a circunstâncias “extraordinárias”, nos termos de uma carta obtida pela agência Reuters.

A síntese é dos enviados especiais da RTP à Ucrânia, António Mateus e Cláudio Calhau.