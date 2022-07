Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

10h03 - Rússia diz ter destruído quatro lança-mísseis HIMARS desde 5 de julho





No briefing diário sobre a "operação militar especial" na Ucrânia, o Ministério russo da Defesa indicou que as forças russas destruíram quatro lança-misseis HIMARS, cedidos pelos Estados Unidos, entre os dias 5 e 20 de julho.







"Quatro lançadores e um veículo de carregamento de transporte para os sistemas de mísseis de lançamento múltiplo (HIMARS) fabricados pelos Estados Unidos foram destrúídos", diz o Ministério russo da Defesa.







9h43 - Google vai ser banido na zona de Donetsk ocupada pela Rússia





O Google será banido na região de Donetsk ocupada por alegadamente promover "terrorismo e violência contra todos os russos".







No Telegram, Denis Pushilin, chefe da autoproclamada República Popular de Donetsk, refere que "a propaganda desumana da Ucrânia e do Ocidente há muito ultrapassou todas as fronteiras. Há uma perseguição real contra os russos, imposição de mentiras e desinformação".







O responsável diz que o motor de busca Google, com "curadores do Governo dos Estados Unidos", está "na vanguarda" a este respeito, promovendo "terrorismo e violência contra todos os russos e especialmente a população no Donbass".





"Isto não começou ontem. Esta situação não pode continuar a ser tolerada. Decidimos bloquear o Google no território da República Popular de Donetsk. (...) Se o Google parar de perseguir a política criminal e voltar à lei, moralidade e bom senso, não haverá mais obstáculos", acrescentou.







9h28 - Forças russas são responsáveis pelo desaparecimento e tortura de civis, denuncia a HRW





A organização não-governamental Human Rights Watch acusou as autoridades de serem responsáveis pelo desaparecimento e tortura de civis no sul da Ucrânia, em particular nas regiões de Kherson e Zaporijia.





"As forças russas transformaram as áreas ocupadas do sul da Ucrânia num abismo de medo e de anarquia selvagem", denunciou a investigadora principal da Human Rights Watch na Ucrânia, Yulia Gorbunova.







A investigadora salienta que "a tortura, o tratamento desumano, bem como a detenção arbitrária e o confinamento ilegal de civis, estão entre os aparentes crimes de guerra (...) documentados, e as autoridades russas precisam de pôr imediatamente fim a tais abusos e compreender que podem, e serão, responsabilizadas".





A HRW falou com 71 pessoas nas regiões de Kherson e Zaporijia que descreveram 42 casos de tortura e desaparecimento de civis pelas forças de ocupação russas.



A ONG também documentou a tortura de três membros das Forças de Defesa Territorial ucranianas, que eram prisioneiros de guerra. Dois deles morreram.







Para a Human Rights Watch, o objetivo destes abusos "parece ser obter informações e incutir medo para que as pessoas aceitem a ocupação, uma vez que a Rússia procura afirmar a soberania sobre território ocupado, em violação do direito internacional".











(Agência Lusa)







9h02 - Forças russas aproximam-se da segunda maior central elétrica da Ucrânia





As forças russas parecem estar a aproximar-se da segunda maior central elétrica da Ucrânia, uma tentativa de alcançar e controlar uma infraestrutura crítica do país, diz o Reino Unido.







Na atualização diária sobre o conflito em curso na Ucrânia, o Ministério britânico da Defesa diz que as forças ucranianas continuam a repelir ataques russos contra a central de Vuhlehirsk, a cerca de 50 quilómetros de Donetsk.







De acordo com as autoridades britânicas, o exército russo continua focado nas cidades de Kramatorsk e Siversk.





7h36 - Rússia e Ucrânia assinam acordo para retomar exportação de cereais a partir do Mar Negro





O acordo deverá ser assinado esta sexta-feira em Istambul. “Em resumo, um documento pode ser assinado que vinculará as partes para garantir o funcionamento seguro das rotas de exportação no Mar Negro”, disse o porta-voz do Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros.







O acordo deverá ser assinado esta tarde no Palácio Dolmabahce, em Istambul, segundo informou o gabinete do presidente turco.



Ponto de situação



A Turquia anunciou na quinta-feira que a Rússia e a Ucrânia vão assinar o acordo para libertar os cereais bloqueados no território ucraniano. O acordo deverá seguir os termos propostos pela ONU, num processo em que o secretário-geral António Guterres se envolveu diretamente. O acordo será assinado esta sexta-feira, segundo indicou o gabinete do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.





O presidente ucraniano reuniu-se com as chefias militares e garantiu, após o encontro, que o país tem potencial de grandes avanços no campo de batalha e de infligir grandes perdas à Rússia. Kiev espera que as armas fornecidas pelos países ocidentais, especialmente os mísseis de longo alcance US HIMARS possam permitir lançar uma contraofensiva e recapturar território.





O Reino Unido diz que a Rússia está "prestes a perder força" e a fazer uma pausa operacional, o que permitirá à Ucrânia recuperar. De acordo com Richard Moore, chefe do MI6, os russos "terão de fazer uma pausa" nas próximas semanas, o que dará oportunidade a Kiev para "contra-atacar".





A proposta da UE para que os Estados-membros reduzam o uso de gás em 15 por cento para acautelar possíveis cortes no abastecimento de gás russo está a enfrentar a resistência de vários governos, incluindo o governo português.

"As pessoas entrevistadas descreveram serem torturadas, ou testemunharem tortura, através de espancamentos prolongados e, em alguns casos, choques elétricos. Descreveram ferimentos, incluindo costelas partidas e outros ossos e dentes, queimaduras graves, concussões, derrames de vasos sanguíneos nos olhos, cortes e hematomas", detalhou.