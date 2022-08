Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

7h59 - Primeiro navio com cereais parte do sul da Ucrânia



Um navio carregado com cereais ucranianos para exportação partiu esta manhã do porto de Odessa, no sul da Ucrânia, confirmou o Ministério ucraniano das Infraestruturas. O destino é o Líbano.



A bordo do Razoni, com pavilhão da Serra Leoa, seguem mais de 26 mil toneladas de milho. O navio fará uma escala em Istambul, onde será inspecionado.



7h50 - Concentração de meios russos no sul da Ucrânia



A última síntese do Ministério britânico da Defesa sobre a evolução da guerra aponta para uma recolocação de forças russas no sul da Ucrânia.



"Nos últimos quatro dias, a Rússia continua a tentar fazer assaltos táticos no eixo de Bakhmut, a nordeste de Donetsk, conseguindo apenas progressos lentos", lê-se na conta do Ministério britânico no Twitter.





Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WFgCHPs7yY



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 August 2022

O primeiro navio carregado de cereais para exportação deve sair esta segunda-feira do sul da Ucrânia, ao abrigo do acordo mediado pela Turquia.



O presidente ucraniano apelou aos civis de Donetsk para que abandonem esta região do leste do país. Segundo Volodymyr Zelensky, centenas de milhares de pessoas, incluindo dezenas de milhares de crianças, permanecem em zonas de combate. “Muitas pessoas recusam-se a sair, mas é mesmo preciso que o façam”, afirmou na mais recente mensagem em vídeo.



A Rússia estará a reposicionar um número significativo de tropas no sul da Ucrânia, estima o Ministério britânico da Defesa. No relatório diário sobre a evolução da guerra, Londres assinala que, “nos últimos quatro dias, a Rússia continua a tentar fazer assaltos táticos no eixo de Bakhmut, a nordeste de Donetsk, conseguindo apenas progressos lentos”. “A Rússia está provavelmente a ajustar o desenho operacional da sua ofensiva no Donbass depois de falhado em fazer um progresso operacional decisivo sob o plano que segue desde abril”, acrescenta.



Precisamente no sul da Ucrânia, o presidente da câmara de Mykolaiv adiantou que duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas, na noite de domingo, depois de rockets russos terem atingido duas zonas residenciais da cidade. Oleksandr Senkevych afirmou mesmo que estes bombardeamentos foram “provavelmente os mais poderosos” desde o início da invasão russa.

Pelo menos duas pessoas morreram já esta manhã em mais um ataque da artilharia russa contra a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, no nordeste do país. O alvo foi a zona de Saltiv.



Moscovo afirma que um ataque com um drone da Ucrânia contra a sua Frota do Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia, feriu pelo menos cinco pessoas, o que levou ao cancelamento das celebrações do Dia da Marinha.

De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, duas centenas de operacionais russos da 810ª Brigada de Infantaria Naval recusaram-se a regressar aos combates nas regiões do sul do país invadido.



O Comité Internacional da Cruz Vermelha ainda não recebeu luz verde para se deslocar ao edifício de Olenivka onde foram abatidos 50 prisioneiros de guerra ucranianos. Isto depois de a Rússia ter tido que convidou peritos quer da Cruz Vermelha quer das Nações Unidas para ajudarem a uma “investigação objetiva” deste caso.

"A Rússia está provavelmente a ajustar o desenho operacional da sua ofensiva no Donbass depois de ter falhado em obter um avança operacional decisivo sob o plano que vinha seguindo desde abril". "Identificou provavelmente a sua frente de Zaporizhia como uma área vulnerável a precisar de reforço", estima Londres. Vladimir Putin anunciou que a Rússia vai colocar mísseis hipersónicos em navios de guerra e aprovou uma nova doutrina naval que aponta os Estados Unidos e a NATO como as maiores ameaças. Declaração que marcou as comemorações do Dia da Marinha. Os festejos na Crimeia tiveram de ser cancelados depois de um ataque com um drone contra uma base naval de Sebastopol.