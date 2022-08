Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

8h23 - Rússia apela a reação face às "violações" dos EUA do princípio de soberania



O ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov apelou hoje a uma reação ao que chamou de violações do princípio de soberania pelos Estados Unidos, numa reunião com o homólogo chinês, Wang Yi.



"Estou convencido que a nossa parceria estratégica é um dos pilares do movimento para o triunfo do direito internacional (...) antes de mais, da Carta das Nações Unidas, que proclamou o princípio da igualdade de soberania dos Estados. Os Estados Unidos violam este princípio em todo o lado e isto exige uma reação", disse Lavrov citado pela agência de notícias Interfax.



O ministro russo acusou os EUA de tentarem "impor o seu domínio" em diferentes cantos do mundo, durante o encontro com Wang, que decorreu na capital do Camboja, Phnom Penh, à margem de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).



Segundo Lavrov, os EUA decidiram "transformar a Ucrânia numa ameaça à Federação Russa e ignoraram durante anos a política racista do regime de Kiev, que destruiu tudo o que era russo".







7h54 - Zelensky acusa Amnistia de transferir responsabilidade do agressor para a vítima

Mais três navios carregados de cereais receberam luz verde para partir esta sexta-feira dos portos do sul da Ucrânia, ao abrigo do acordo mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, anunciou Ancara. Os cargueiros têm por destino a Turquia, a Irlanda e o Reino Unido.



As forças ucranianias cederam território na região do Donbass para as forças russas. Kiev admite que as tropas invasoras obtiveram “sucesso parcial” nos últimos dias. O próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreve como “inferno” a pressão a que os soldados do seu país estão a ser submetidos no leste.



Pelo menos oito pessoas morreram e outras quatro ficaram feridos em ataques da artilharia russa sobre Toretsk, no oblast de Donetsk, no leste da Ucrânia. O governador regional Pavlo Kyrylenko adianta que há três crianças entre os feridos.

O general ucraniano Oleksiy Hromov admite que a Rússia venha a lançar uma nova ofensiva em Kherson, no sul do país, alvo de uma investida das forças da Ucrânia, que procuram recuperar o controlo da região. A acumulação de tropas russas é visível, segundo a mesma patente.



A Amnistia Internacional concluiu que também o exército ucraniano tem colocado em perigo as vidas de civis, ao assentarem bases em zonas residenciais, num relatório prontamente rejeitado por Kiev. A vice-ministra ucraniana da Defesa, Hanna Maliar, veio acusar a organização não-governamental de “distorcer o quadro real”. E o gabinete da Amnistia na Ucrânia demarcou-se das conclusões do relatório.



Um responsável de Washington acusa Moscovo de se preparar para forjar provas de forma a atribuir à Ucrânia a responsabilidade pelo ataque, em Olenivka, que causou as mortes de prisioneiros de guerra ucranianos.



É já em setembro que a Ucrânia recebe um novo pacote de financiamento, dotado de 7,8 mil milhões de euros, por parte da União Europeia, de acordo com uma fonte do Governo alemão citada pela agência Reuters.



Em entrevista à Reuters, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, indica que os países-membros da Aliança Atlântica estão a trabalhar com a indústria do armamento para garantir que a Ucrânia receba todo o equipamento de que necessita para uma guerra prolongada com a Rússia.



O Canadá decidiu destacar até 225 operacionais das suas Forças Armadas para o Reino Unido com a missão de treinar recrutas ucranianos. O país já treino 33 mil soldados da Ucrânia desde 2015.

O presidente ucraniano não gostou de ouvir a Amnistia Internacional a denunciar atos militares ucranianos que colocam civis em perigo.Volodymyr Zelensky diz mesmo que a organização não-governamental está a tentar "amnistiar um Estado terrorista".O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, discursou na Conferência da Ação Política Conservadora, no Texas, Estados Unidos, e pediu à Administração Biden que se comprometa a dialogar com Moscovo.Os presidentes da Rússia e da Turquia reúnem-se esta sexta-feira, na estância balnear russa de Sochi, com uma agenda dominada pela guerra na Ucrânia e a posição de Ancara no conflito sírio.Recep Tayyip Erdogan deverá assegurar a Vladimir Putin que pretende continuar a atuar como mediador para um cessar-fogo na Ucrânia, segundo a estação pública turca TRT.Recorde-se que os esforços de mediação da Turquia conduziram à assinatura, a 22 de julho, de um acordo para permitir o restabelecimento das exportações de cereais de três portos ucranianos, coordenada a partir de Istambul e com a participação de delegados russos, ucranianos, turcos e da ONU.