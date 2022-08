Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h37 - Em Hiroshima, Guterres apela à eliminação das armas nucleares



O secretário-geral da ONU voltou a apelar à eliminação de todas as armas nucleares no mundo. No Japão, na cerimónia que assinala o 77 anos bombardeamento atómico de Hiroshima, António Guterres lembrou as vítimas daquele que considera "o ataque mais bárbaro da história da humanidade".



No discurso, referiu que as crises com graves implicações nucleares estão a alastrar rapidamente. Referiu-se especificamente ao Médio Oriente, à Península da Coreia e à invasão russa da Ucrânia.



10h16 - Responsável da Amnistia Internacional em Kiev demite-se



A representante da Amnistia Internacional na Ucrânia anunciou este sábado a demissão, alegando que um relatório da organização a acusar as Forças Armadas ucranianas de colocarem civis em perigo funciounou involuntariamente como "propaganda russa".



"Demito-me da Amnistia Internacional na Ucrânia", afirmou Oksana Pokaltchouk, num comunicado publicado hoje de madrugada na rede social Facebook.



O relatório, conhecido na quinta-feira, alertava que as forças ucranianas colocam em perigo a população civil quando estabelecem bases militares em zonas residenciais e lançam ataques a partir de áreas habitadas por civis.



A organização não-governamental de defesa dos Direitos Humanos ressalvou, contudo, que esta atuação não justifica os ataques indiscriminados da Rússia.



9h58 - Artilharia russa atinge Dnipropetrovsk



Bombardeamentos da artilharia russa levados a cabo durante noite no oblast de Dnipropetrovsk feriram pelo menos três pessoas e destruíram edifícios residenciais, entre os quais um jardim de infância e um centro artístico, segundo a publicação Kyiv Independent.



Milhares de pessoas daquela região estão sem energia elétrica e abastecimento de água.



9h36 - Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre ataque à central nuclear de Zaporizhzhia







A maior central nuclear da Europa, a central ucraniana de Zaporizhzhia, foi alvo de dois bombardeamentos na última noite.









Moscovo acusa os "terroristas ucranianos" de deixarem toda a Europa à beira de uma catástrofe nuclear. Na resposta, o presidente Volodymyr Zelensky desmente e acusa os russos de serem responsáveis por "um crime descarado e um ato de terrorismo".



O chefe de Estado ucraniano alerta que o risco de uma tragédia supera o que aconteceu em Chernobyl, em 1986.

8h50 - Forças russas e ucranianas concentram atenções no sul, diz o Ministério britânico de Defesa





O Ministério britânico da Defesa (MoD) do Reino Unido indica este sábado que há um acumular significativo de tropas russas no sul da Ucrânia. Estas forças adicionais podem estar a preparar uma nova investida ou a antecipar uma contraofensiva ucraniana.







"Grandes comboios de militares russos, tanques, artilharia e outras armas continuam a afastar-se da região de Donbass, na Ucrânia, e dirigem-se para sudoeste", refere o MoD.







Por seu lado, as forças ucranianas estão "a concentrar os seus alvos em pontes, depósitos de munição e ligações ferroviárias", sobretudo nas regiões do sul da Ucrânia.







As autoridades do Reino Unido acreditam que a guerra está prestes a atingir "uma nova fase", com a linha da frente a deslocar-se 350 quiómetros para sudoeste, entre Zaporizhzhia e Kherson.







Para as autoridades britâncas, as forças ucranianas deverão agora focar-se nas ligações ferroviárias entre Kherson e a Crimeia, tentando comprometer as mesmas. O objetivo é interromper e incapacitar reabastecimentos por parte da Rússia.







Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ipwkuIN1lV



A Rússia está a reunir tropas no sul da Ucrânia ainda sem que o objetivo para estas movimentações tenha sido oficialmente declarado. No briefing diário sobre o conflito, o Ministério britânico da Defesa adianta que as forças russas podem estar a preparar-se para um novo ataque ou apenas a antecipar uma contraofensiva da Ucrânia.



A Ucrânia acusa as forças russas de ataques junto a um reator nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia. A Energoatom, operadora estatal das centrais nucleares da Ucrânia, indica que foram registados “três ataques” num local próximo de um reator. Por sua vez, o Ministério russo da Defesa acusou as forças ucranianas de bombardear central, indicando que a fuga de radiação foi evitada apenas por "sorte".