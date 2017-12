Oficiais norte-coreanos alvo de sanções dos EUA devido a programa balístico

RTP26 Dez, 2017, 19:19 | Mundo

O Tesouro norte-americano anunciou as sanções a Kim Jong Sik e RiPyong Chol, ambos considerados figuras de relevo no esforço norte-coreano para desenvolver mísseis intercontinentais.



Em comunicado emitido pelos EUA, as sanções agora impostas fazem parte de uma campanha de pressão máxima para isolar a Coreia do Norte e assim conseguir uma Península Coreana totalmente desnuclearizada. Surgem na sequência de mais um pacote de sanções aprovado na passada semana pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em resposta a um teste de um míssil intercontinental no final de novembro.

Retórica agressiva é inaceitável

Numa conversa telefónica entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo e o Secretário de Estado norte-americano, Sergei Lavrov considerou que a “retórica agressiva de Washington” e a maior presença militar dos EUA na região fizeram crescer a tensão na Península Coreana, sendo inaceitáveis.



“A necessidade de uma mudança rápida para um processo de negociações longe da linguagem de sanções foi sublinhada”, disse o ministro russo, numa declaração.



“A prontidão da Rússia para abrir caminho a uma diminuição da tensão é óbvia”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov aos jornalistas.



A Rússia afirmou estar pronta para ser intermediária entre a Coreia do Norte e EUA, se ambas as partes tiverem vontade disso.



Os diplomatas dos EUA dizem procurar uma solução diplomática para a tensão entre os dois países, enquanto o presidente Donald Trump tem dito repetidamente que, antes das negociações começarem, o regime de Pyongyang deve comprometer-se a abandonar as suas armas nucleares.



Os chefes das diplomacias russa e norte-americana, Serguei Lavrov e Rex Tillerson, concordaram na necessidade de iniciar uma fase de negociações, referiu Moscovo.



Na sexta-feira, o Conselho de segurança da ONU adotou por unanimidade, devido ao apoio da China, uma resolução impondo novas sanções à Coreia do Norte, em particular restrições às importações de petróleo, crucial para os seus programas de mísseis e nuclear.



O Presidente norte-americano Donald Trump ameaçou "destruir totalmente" a Coreia do Norte em caso de ataque contra os Estados Unidos, enquanto Pyongyang afirma que a comunidade internacional deve aceitar o país asiático como uma potência nuclear.



No domingo, Pyongyang qualificou as novas sanções como um "ato de guerra".



Moscovo apelou a conversações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, alertando contra o "risco de uma escalada que escape ao controlo". A Rússia criticou igualmente as manobras militares promovidas por Washington e Seul, considerando que provocavam Pyongyang.