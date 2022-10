Oficial de serviços antiterroristas morto em atentado no Curdistão iraquiano

O condutor morto era um oficial dos serviços antiterroristas de Suleimaniyah, a segunda maior cidade do Curdistão, controlada pela União Patriótica do Curdistão (PUK), um dos dois partidos rivais históricos de minoria curda.

A capital, Erbil, está sob o controlo do outro grande partido curdo, o Partido Democrático do Curdistão (PDK).

Nos últimos meses, o Curdistão iraquiano tem sido alvo de bombardeamentos mortais realizados a partir dos países vizinhos, Turquia e Irão.

No final de setembro, disparos de mísseis e ataques de aviões não tripulados, reivindicados por Teerão, causaram 14 mortos e 58 feridos, incluindo civis.

"Uma bomba colocada num carro explodiu, matando o condutor (...) e ferindo duas mulheres e duas crianças", indica o comunicado, sem identificar as vítimas nem especificar o motivo deste ataque.

"A investigação das forças de segurança está em curso para determinar a natureza do ataque", segundo um porta-voz do Governo regional autónomo do Curdistão.

O Curdistão iraquiano tornou-se um lugar estável e seguro, num país dilacerado por décadas de conflito, mas a região não é imune a ataques, embora menos violentos do que no resto do país.