OIM alarmada com aumento de mortes na fronteira Grécia-Turquia

De acordo com a organização, pelo menos 21 migrantes morreram na fronteira terrestre entre a Turquia e a Grécia em 2022, o que representa um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado (janeiro-fevereiro), quando foram registadas 10 mortes.

No total do ano passado, é estimado que tenham morrido 55 pessoas ao longo da mesma fronteira, principalmente durante agosto e os meses de inverno, de acordo com o Projeto Migrantes Desaparecidos, da OIM.

Em comunicado hoje divulgado, a OIM sublinhar estar preocupada com os "maus-tratos contínuos de migrantes nesta área", apesar dos repetidos apelos e afirma que "a instrumentalização dos migrantes é inaceitável e salvar vidas deve continuar a ser a prioridade número um".

Equipas da OIM, de ambos os países, relataram cenários persistentes de migrantes forçados a regressar à fronteira que atravessaram, de expulsões coletivas e de uso de força excessiva ao longo dessa rota, o que viola os compromissos e obrigações dos Estados sob o direito internacional e regional, como o princípio de não devolução de pessoas, avisa a organização.

A OIM apela, por isso, aos Estados para que cooperem nas áreas fronteiriças onde há movimentos irregulares de pessoas e para que trabalhem juntos para defender o Pacto Global para a Migração, que visa salvar vidas e estabelecer esforços coordenados relativamente a migrantes desaparecidos em fronteiras partilhadas.

"A integridade e a segurança das fronteiras podem ser alcançadas quando os direitos humanos e o bem-estar dos migrantes, independentemente do seu estatuto, estão no centro da resposta dos Estados à mobilidade", refere a OIM.

Cerca de 3.500 pessoas morreram no ano passado ao tentar entrar na UE através das fronteiras marítimas e terrestres, o que faz de 2021 o ano mais mortal para os migrantes nesta região desde 2018.

"Esse custo humano é intolerável e requer ação e cooperação urgentes", adianta a organização liderada pelo português António Vitorino.

A OIM "está pronta para colaborar com os Estados para implementar o Pacto Global para a Migração e alcançar os seus objetivos, salvar vidas e gerir fronteiras numa abordagem baseada em direitos" e para "garantir o respeito pelas obrigações de direito internacional dos Estados e fortalecer as suas capacidades de respeito pela dignidade e segurança dos migrantes", conclui.