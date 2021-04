OIM apoia deslocados em Moçambique com 1,2 milhões de dólares anuncia António Vitorino

Numa mensagem na rede social Twitter, António Vitorino referiu que a verba do Mecanismo de Financiamento de Emergência da OIM destina-se a "apoiar milhares de pessoas que estão a fugir da violência em Cabo Delgado".

"Mais apoio é necessário para garantir soluções duradouras para centenas de famílias deslocadas internamente", acrescentou o ex-ministro português.

Em comunicado, a OIM divulgou ainda que quase 4.000 pessoas fugiram de Palma, no norte de Moçambique, na última semana, elevando o número total de deslocados para quase 25.000.

"Centenas de pessoas com necessidades humanitárias urgentes chegam diariamente a pé, de autocarro e barco devido à instabilidade em Palma", disse a chefe da missão da OIM em Moçambique, Laura Tomm-Bonde.

"Continuamos a prestar assistência para salvar vidas, mas precisamos de mais apoio para ajudar a fomentar soluções duradouras para milhares de famílias deslocadas internamente para que possam começar a construir um novo futuro para si e para as suas famílias", reiterou a responsável.

Segundo a OIM, mais de metade dos deslocados encontram-se nos distritos de Mueda (6.970) e Nangade (6.733), na fronteira norte com a Tanzânia. Outros deslocaram-se mais para sul na província de Cabo Delgado e 5.000 pessoas chegaram à cidade de Pemba, e outras 3.795 ao distrito de Montepuez.

A organização continua a prestar assistência psicossocial e de proteção a centenas de pessoas deslocadas de Palma, incluindo primeiros socorros psicossociais, aconselhamento de grupo, e assistência individual.

A OIM prestou assistência direta a mais de 40.000 pessoas afetadas pela insegurança em Cabo Delgado desde o início do ano.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e 714.000 deslocados, de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque ocorreu em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.