OIM pede ajuda de 151 milhões para vítimas de terramotos

"Com mais de 45 mil mortos confirmados e muito mais pessoas feridas e deslocadas nos dois países, não há tempo a perder", alertou o diretor-geral da OIM, António Vitorino, em comunicado.

"Apelamos à comunidade internacional para que apoie os esforços de socorro e mobilize rapidamente recursos financeiros para satisfazer as necessidades crescentes e urgentes", insistiu.

António Vitorino precisou que a verba pedida permitiria à OIM apoiar cerca de 800 mil pessoas na Turquia e 630 mil no noroeste da Síria, assegurando a entrega de cobertores, sacos cama, aquecedores, tendas, objetos de higiene, alimentos e vestuário às zonas mais necessitadas.

A OIM lembrou que, para além da destruição causada pelos terramotos, a população local enfrenta agora o frio do inverno, que requer soluções "rápidas, adequadas e duradouras".

O comunicado refere que a OIM está a trabalhar estreitamente com as autoridades locais e nacionais da Turquia para identificar as necessidades imediatas e a longo prazo das comunidades afetadas, a fim de estar pronta a apoiar os seus esforços de socorro e, em breve, de recuperação e reconstrução.

A organização está igualmente pronta a expandir o seu apoio no noroeste da Síria para assegurar que mais pessoas recebam a assistência necessária.

O Organização agradeceu publicamente ao seu pessoal, em missão em ambos os países, pelo trabalho nas últimas semanas. A organização tem atualmente mil funcionários na Turquia, a maioria dos quais foram destacados para a cidade de Gaziantep, a cidade mais próxima do epicentro dos terramotos ocorridos em 06 de fevereiro último.

"Estou orgulhoso pelo empenho e resposta do nosso pessoal em Gaziantep que, apesar dos imensos desafios e tragédias pessoais, se apressam a ajudar os milhares de pessoas afetadas em ambos os países", declarou António Vitorino.

Relativamente à ação desenvolvida na Síria, a OIM revela que já enviou 80 camiões com ajuda humanitária como parte dos comboios humanitários da ONU que atravessaram os postos fronteiriços entre os dois países nas últimas semanas.

Até agora, mais de 154 mil pessoas foram apoiadas através de várias ajudas de socorro da OIM divulgadas por parceiros nacionais no terreno, na Turquia.

Segundo a OIM, a generosidade financeira dos parceiros internacionais permitirá à organização aumentar ainda mais a sua assistência, alcançando comunidades mais afetadas pelos terramotos.