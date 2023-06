OIto candidatos às eleições presidenciais antecipadas no Equador

As presidenciais foram antecipadas, na sequência da dissolução do parlamento em meados de maio.

O Presidente equatoriano, Guillermo Lasso, que escolheu dissolver o parlamento e que, de acordo com a Constituição do país, desencadeou a realização de presidenciais e legislativas no prazo de 90 dias, decidiu não se recandidatar.

Entre os candidatos contam-se Daniel Noboa, filho do magnata da banana Alvaro Noboa, que já concorreu ao cargo cinco vezes.

Outros candidatos são Jan Topic, um franco-equatoriano que gere uma empresa de telecomunicações e é antigo membro da Legião Estrangeira Francesa, e Xavier Hervas, que concorreu em 2021.

Otto Sonnenholzner, vice-presidente do anterior chefe de Estado Lenin Moreno (2017-2021), também está na corrida.

O líder indígena Yaku Perez, que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições, também se inscreveu, enquanto o partido do influente antigo Presidente Rafael Correa (2007-2017), Revolução Cidadã, nomeou Luisa Gonzalez, ex-deputada e única candidata.

Os dois últimos candidatos são o jornalista Fernando Villavicencio, ex-líder sindical e deputado, e o advogado Bolivar Armijos, ex-líder do governo local.

Pela primeira vez, os candidatos são obrigados por lei a formar pares mistos.

Além do Presidente, os equatorianos terão de eleger 137 deputados para completar a atual legislatura, que começou em 2021 e deverá terminar em 2025.