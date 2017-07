Oito desaparecidos em derrocada de prédio em Nápoles

Testemunhas referem que não ouviram nenhuma explosão antes da queda do prédio, mas que um comboio tinha passado nas imediações na altura da derrocada.



Imagens mostram a estrutura do prédio parcialmente derrubada. É possível ver o interior dos apartamentos.



Equipas de resgate estavam a remover os escombros à mão, enquanto os bombeiros em escadas verificam a estabilidade da parte do edifício que se mantém intacta.



A circulação ferroviária no local foi interrompida.