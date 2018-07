Oito ex-militares chilenos condenados pelo assassínio de Victor Jara

RTP04 Jul, 2018, 18:02 / atualizado em 04 Jul, 2018, 18:08 | Mundo

Foi há 45 anos e desde aí que a morte de Victor Jara tem sido um dos temas em aberto na sequência do golpe militar de Pinochet. Mas na terça-feira, dia 3 de junho, o poder judicial emitiu um veredicto.



O juiz Miguel Vazquez Plaza, do Tribunal de Recurso designado para causas de violação dos Direitos Humanos, condenou oito ex-militares chilenos a 18 anos de prisão depois de terem sido apuradas as suas responsabilidade na morte do cantor e compositor chileno.



O grupo de militares, agora reformados, é também condenado pelo homicídio de Littré Quiroga Carvajal, diretor de prisões na época.



Hugo Sánchez, Raúl Jofré, Edwin Dimteri, Nelson Haase, Ernesto Bethke, Juan Jara, Hernán Chacón e Patrício Vásquez são sentenciados a 15 anos e um dia de prisão pela autoria dos crimes e a mais três anos pelo sequestro de ambas as vítimas.



Victor Jara foi uma das vítimas mortais do golpe de Estado no Chile a 11 de setembro de 1973, que derrubou o regime democrático constitucional e impôs a ditadura, liderada por Augusto Pinochet.



Segundo o jornal El País, no dia do golpe de Estado, os militares irromperam na Universidade Técnica do Estado e Víctor Jara, na altura professor e diretor da instituição, foi uma das pessoas que ficou retida.

Familiares das vítimas recebem indemnização

Victor Jara e Littré Quiroga Carvajal foram torturados pelos militares e acabaram por ser executados no Estádio Chile, agora conhecido por Estádio Victor Jara. Segundo o jornal espanhol El País, ambos os corpos foram deixados na via pública e, posteriormente, enterrados clandestinamente pelos respetivos familiares. O cantor foi encontrado com 23 ferimentos de bala.



O Estado chileno é agora obrigado a indemnizar as famílias das vítimas do golpe de Estado de Pinochet com 2,1 milhões de euros.



A condenação dos oito ex-militares é um marco histórico para o Chile e os admiradores do legado de Jara não escondem o seu contentamento depois de ter sido revelada a sentença.



Guillermo Teillier, deputado e presidente do Partido Comunista do Chile, partilha num tweet o seu contentamento. "Saudamos a sentença que condena os militares que torturaram, assassinaram e lançaram os corpos de Victor Jara e Littré Quiroga no terreno baldio de Lo Espejo", escreve o político.





Saludamos fallo que condena a militares que torturaron, asesinaron y tiraron los cuerpos de Víctor Jara y Littré Quiroga en terreno baldío de Lo Espejo. Un abrazo a sus familias y a tod@s quienes seguimos bregando por ¡verdad, justicia y reparación! https://t.co/Nra18eMIv1 — Guillermo Teillier (@gteillier) 3 de julho de 2018





O ex-oficial Rolando Melo foi, por sua vez, condenado a cinco anos e um dia de prisão por encobrimento dos homicídios e a mais 61 dias por cumplicidade nos sequestros das duas vítimas.Segundo dados oficiais, durante a ditadura de Pinochet, foram assassinados mais de três mil chilenos por agentes do Estado e outros 33 mil foram torturados.