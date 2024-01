Oito membros do Estado Islâmico mortos em operação síria

De acordo com a agência de notícias oficial síria, os militares lançaram uma operação de segurança em zonas que são utilizadas como refúgio pelos "terroristas", tendo morto oito pessoas, entre as quais alguns comandantes.

O Califado instaurado pelo Estado Islâmico perdeu o controlo do seu último reduto sírio em março de 2019 com a tomada de Baghuz pelas Forças Democráticas Sírias.

No entanto, nos últimos meses os jihadistas realizaram dezenas de ataques, sobretudo no triângulo entre as províncias de Homs, Raqqa e Deir Ezzor.