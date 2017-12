Oito mortes e 123 detenções no Congo após protestos contra Kabila

Lusa31 Dez, 2017, 21:00 | Mundo

Em declarações à agência France Presse, fonte na ONU confirmou que, "até ao momento, foram registados oito mortos, sete em Kinshasa e um em Kananga", bem como 82 detenções na capital e 41 no resto do país.

Os agentes dispararam hoje contra fiéis de várias paróquias catíolicas que se manifestavam com o objetivo de pedir que Joseph Kabila declare, publicamente, que não será candidato nas próximas presidenciais. O protesto acontece um ano depois da assinatura do acordo de São Silvestre, que previa a realização de eleições antes do final de 2017.

Apesar de o Governo ter proibido qualquer manifestação de caráter político, vários fiéis e ativistas decidiram organizar protestos, liderados pelos párocos.

Em Kinshasa, no distrito de Lemba, as forças de segurança dispararam tiros para o ar e lançaram gás lacrimogéneo numa igreja, onde estavam previstas manifestações, situação que se repetiu no bairro de Mbudi, nas paróquias de São Gabriel de Yolo e São Roberto.

A Comissão Eleitoral anunciou, em novembro, que as eleições terão lugar a 23 de dezembro de 2018.

Inicialmente previa-se que as mesmas decorressem em 2016, mas as autoridades congolesas atrasaram o processo, alegando deficiências no censo, decisão apelidada, pelas forças da oposição, como uma manobra política para preservar Kabila no poder.